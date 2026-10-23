Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – не «новая Ялта»

Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в очередной раз показала, что Москва выстраивает диалог с Западом исходя из собственных внешнеполитических приоритетов, а не следует навязываемой ей повестке», – отметила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

Она напомнила, что стратегическая цель российского лидера – обеспечить долгосрочные условия мира и безопасности. «Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, главной темой дальнейшего переговорного процесса станет выстраивание глобальной системы безопасности. Пять лет назад НАТО фактически отвергло право России участвовать в формировании такой системы, что в итоге привело к обострению ситуации. Запад планировал с помощью геополитического взрыва на Украине остановить развитие России. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, мы были вынуждены начать СВО», – указала политолог.

Теперь гарантии безопасности вновь оказались в центре контактов Москвы и Вашингтона, и Западу приходится учитывать смену переговорных приоритетов, добавила Федорова. «Это с полным правом можно считать значительной дипломатической победой России, в которую, безусловно, большой вклад внес наш президент», – считает аналитик.

Собеседница обратила внимание и на изменение глобального геополитического баланса: теперь США обращаются к Владимиру Путину с предложениями обсудить новые параметры мирового баланса сил. «Вашингтон стал взаимодействовать с Москвой иначе, чем практически со всеми остальными странами, – без угроз и демонстративного размахивания «санкционной дубиной», – пояснила эксперт.

«Принципиально важно, что мы добились этого положения без стратегических уступок со стороны России. Мы сохраняем уважительное отношение к любым внешнеполитическим собеседникам, но при этом не питаем иллюзий и последовательно отстаиваем собственные интересы», – подчеркнула Федорова.

Отдельно она остановилась на отношениях Москвы и Евросоюза. «По крайней мере, в рамках нынешнего переговорного процесса Россия вправе не учитывать позицию Брюсселя с его, мягко говоря, сомнительными инициативами и заявлениями европейских лидеров, которые стремятся к геополитическому ослаблению нашей страны», – заметила политолог.

По словам Федоровой, своими решениями ЕС сам лишил себя возможности участвовать в большом международном диалоге. Апофеозом европейского абсурда эксперт назвала недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что больше всего обеспокоен не экономическим кризисом в ФРГ и не политикой США и Китая, а влиянием России на немецкое общество. «С такими «лидерами» нам попросту не о чем разговаривать», – резюмировала Федорова.

В среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.