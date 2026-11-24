Путин поручил продлить до 2030 года выплату 1 млн рублей на ипотеку семьям в ДФО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мера поддержки касается субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, где уже установлена соответствующая выплата, сообщается на сайте Кремля.

Правительство должно выполнить поручение совместно с исполнительными органами этих регионов. Доклад о выполнении ожидается до 1 февраля 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Путин поручил рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» в зависимости от числа детей.

В сентябре глава государства выступил с инициативой сохранить до 2030 года повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке при рождении третьего ребенка.

В прошлом году президент распорядился расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на многодетные семьи и работников государственных образовательных организаций.