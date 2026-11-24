Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин поручил продлить выплаты семьям в регионах ДФО на погашение ипотеки
Путин поручил продлить до 2030 года выплату 1 млн рублей на ипотеку семьям в ДФО
Президент Владимир Путин поручил продлить до 2030 года выплаты в 1 млн рублей на погашение ипотеки для семей при рождении третьего или последующего ребенка в регионах Дальневосточного федерального округа.
Мера поддержки касается субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, где уже установлена соответствующая выплата, сообщается на сайте Кремля.
Правительство должно выполнить поручение совместно с исполнительными органами этих регионов. Доклад о выполнении ожидается до 1 февраля 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Путин поручил рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» в зависимости от числа детей.
В сентябре глава государства выступил с инициативой сохранить до 2030 года повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке при рождении третьего ребенка.
В прошлом году президент распорядился расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на многодетные семьи и работников государственных образовательных организаций.