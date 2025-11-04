Путин поручил правительству расширить программу дальневосточной ипотеки

Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, а также на всех работников государственных и муниципальных образовательных организаций.
Президент России поручил правительству распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на семьи, где третий или последующий ребенок родился после первого января 2024 года, а также на всех работников государственных и муниципальных образовательных организаций на территориях Дальневосточного федерального округа и сухопутных участках Арктической зоны, следует из сообщения на сайте Кремля.
Помимо этого, правительству поручено рассмотреть направления по развитию добычи редких и редкоземельных металлов, включая меры по организации производств в регионах Дальнего Востока. Подчеркивается необходимость создания мультимодальных транспортно-логистических центров для увеличения экономического потенциала макрорегиона.
К 2030 году планируется создать не менее 10 промышленных, технопарков и бизнес-парков для поддержки малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке и в арктических районах. Эти меры направлены на привлечение инвестиций и ускорение социально-экономического развития указанных территорий.
Президент России поручил разработать стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года. Власти России сохранят программы семейной и дальневосточной ипотеки.
По словам Путина, развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, и за последний год там появилось много новых промышленных и социальных объектов.