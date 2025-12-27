Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Мирошник объяснил, как демократические выборы легализуют Украину на переговорах
В России считают, что выборы на Украине должны пройти с учетом всех демократических норм, так как в противном случае они будут напоминать «выборы начальника концлагеря его узниками», отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Россия ранее заявляла, что в будущих выборах на Украине должны участвовать в том числе украинцы, проживающие на ее территории, а это, по разным подсчетам, порядка 5–10 млн человек.
«Сейчас в том варианте, который подразумевает [глава киевского режима Владимир] Зеленский, будут выборы начальника концлагеря его узниками. Поэтому любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. А во-вторых, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается, – заявил «Известиям» Мирошник.
Он пояснил, что только соблюдение всех демократических норм на выборах «может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений».
Напомним, Зеленский заявлял, что не намерен держаться за президентское кресло. Он заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность голосования.
