Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда

Экономист Митрахович: Агрессия Запада против торговых судов России станет поводом к боевым действиям

Tекст: Андрей Резчиков

«Сопротивление попыткам задерживать в нейтральных водах суда под флагом РФ или другой страны с грузом, который нужен России, будет продолжаться. Запад реально может остановить «теневой флот» на Балтике, только если перейдет к силовым методам. А такой переход – это рискованная история, на Западе не будут торопиться этого делать, потому что иначе это будет похоже на морскую блокаду, что станет прямым поводом к боевым действиям», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

В мае Эстония попыталась с помощью авиации НАТО и своих военно-морских сил остановить в нейтральных водах в Финском заливе танкер Jaguar, шедший в российский порт Приморск под флагом Габона. «Эта попытка закончилась тем, что прилетел российский Су-35 и довольно быстро эстонцы отступили», – напомнил Митрахович.

Собеседник подчеркнул, что термин «теневой флот», которым на Западе часто называют танкеры с российской нефтью, довольно туманен. «Тем не менее некоторое время назад усилиями западных стран Международная морская организация (ИМО) приняла резолюцию, где присутствует этот термин. Но он по-прежнему нагружен сомнительным смыслом. Под судами, которые следуют не по установленным правилам судоходства, например, с отключенными транспондерами, можно много чего подразумевать. Все это расплывчатые критерии», – пояснил эксперт.

Кроме того, резолюция ИМО носит рекомендательный характер и не дает странам право останавливать иностранные суда вне пределов своих территориальных вод. «У той же Финляндии нет права задерживать вне своих территориальных вод танкер, который зарегистрирован в России, Индии, Либерии, Габоне и т.д. Тем не менее есть тонкий момент. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, устанавливающей правила свободного прохода судов за пределами территориальных вод, оговорены моменты, при которых прибрежные страны получают дополнительные права в серой зоне в случае, например, возникновения угроз экологической безопасности», – отметил спикер.

По его словам, в международном праве нередко возникают ситуации, когда одни принципы противоречат другим, «но все-таки с российской точки зрения, нельзя мешать проходу гражданских судов за пределами территориальных вод». «Эта позиция адекватна», – убежден Митрахович.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов прокомментировал недавнее совместное заявление МИД Канады и Финляндии относительно «теневого флота» России. В нем говорилось, что обе страны будут уделять особое внимание в том числе «рискам, исходящим от «теневого флота» России».

По мнению посла, Канада и ее союзники не обладают реальными возможностями для подобных действий и сами осознают это. Он добавил, что властям Канады остается лишь наполнять публичные заявления «пустыми лозунгами».

«Думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ», – подчеркнул Степанов.