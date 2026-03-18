МВД раскрыло схему кражи аккаунтов через поддельные уведомления ЖКХ
Злоумышленники разработали способ хищения личных данных граждан через рассылку тревожных сообщений о долгах за коммунальные услуги, сообщили в МВД.
Дистанционные аферисты стали выдавать себя за представителей официальных организаций, чтобы выманивать у граждан коды доступа, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Преступники используют методы психологического давления.
«Злоумышленники рассылают тревожные уведомления, например: «В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений», – указали в министерстве.
Переход по указанной в письме ссылке приводит пользователя на поддельную страницу, которая перенаправляет жертву в чат с ботом. Программа имитирует работу легального сервиса и запрашивает номер телефона, а затем требует ввести секретный код из СМС.
Как только человек сообщает цифры, преступники получают полный контроль над его учетной записью. Эксперты напомнили, что настоящие уведомления о коммунальных платежах приходят исключительно через проверенные ресурсы и только при наличии предварительного согласия абонента.
Ранее злоумышленники научились красть доступ к учетным записям граждан под видом сотрудников судов. Аферисты в мессенджерах начали представляться соседями с просьбой назвать код для замены домофона.