Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.22 комментария
ВОЗ исключила начало пандемии после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВОЗ: Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius не означает начала новой пандемии
Вспышка хантавируса Андес, зафиксированная на круизном лайнере MV Hondius, не является началом новой пандемии, заявила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
По ее словам, ситуация ограничена территорией корабля и не сопоставима с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
«Я хочу выразиться совершенно однозначно – это не SARS-CoV-2. Это не начало пандемии коронавируса. Это вспышка заболевания, которая наблюдается на корабле. Это ограниченная территория», – подчеркнула Ван Керкхове во время пресс-конференции.
Она отметила, что в настоящее время подтверждено только пять лабораторно выявленных случаев заражения хантавирусом. По словам представителя ВОЗ, ситуация отличается от пандемии коронавируса шестилетней давности: хантавирус не распространяется аналогично коронавирусам.
Ранее в Амстердаме с симптомами хантавируса госпитализировали бортпроводницу, контактировавшую во время перелета в Йоханнесбург с пассажиркой, которая позднее скончалась от инфекции.
В Аргентине число инфицированных хантавирусом превысило сотню человек, что стало абсолютным максимумом заболеваемости за последние десять лет.