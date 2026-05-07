Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
Повышенный интерес граждан к бумажным купюрам весной 2026 года оказался следствием адаптации бизнеса к новым фискальным правилам и перебоев со связью.
Регулятор зафиксировал увеличение потребности населения в банкнотах в марте и апреле 2026 года, передает ЦБ. Главной причиной такой динамики стало приспособление предпринимателей к обновленному налоговому законодательству. Эксперты также обратили внимание на повышение налога на добавленную стоимость и усиление контроля за переводами между физическими лицами.
Дополнительным стимулом для снятия средств послужили временные трудности с доступом к интернету. Граждане стремились сформировать резерв для оплаты товаров и услуг, который не зависит от стабильности работы цифровых систем.
При этом общая склонность населения к сбережению сохранилась на высоком уровне. Финансовые предпочтения граждан сместились в пользу накопительных счетов, краткосрочных вкладов, ценных бумаг и приобретения недвижимости. Одновременно специалисты зафиксировали небольшой отток капитала со стандартных депозитов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила об увеличении спроса на наличные средства в начале 2026 года.
Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов выразил обеспокоенность ростом доли наличных расчетов.
Регулятор связал такую динамику со случаями отключения мобильного интернета.