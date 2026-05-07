Минобороны призвало Украину соблюдать перемирие в День Победы
Москва призвала Киев соблюдать перемирие в День Победы, сообщили в Минобороны России.
Российская армия получила официальный приказ полностью прекратить огонь и не наносить удары по позициям противника по случаю торжественных мероприятий, передает ТАСС.
Данное решение принято ради обеспечения режима тишины в день празднования Великой Победы. В связи с этим Москва официально обратилась к Киеву с настоятельным предложением поддержать инициативу.
«Призываем украинскую сторону последовать этому примеру», – подчеркнули в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы.
Украинские власти отказались поддержать данную мирную инициативу.
Режим прекращения огня начнется с полуночи 8 мая.