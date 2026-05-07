  • Новость часаМИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 21:28 • Новости дня

    Послы 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Будапеште прошла церемония возложения венков к памятникам советским воинам в честь 81-й годовщины Победы, в которой участвовали представители 12 стран, сообщают информагентства.

    Послы и представители 12 стран, а также венгерские общественные организации и российские компании приняли участие в церемонии возложения венков к памятникам советским воинам в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА «Новости» с места события.

    Торжественные мероприятия прошли у мемориальной стелы на площади Свободы и на крупнейшем в Венгрии воинском мемориале на кладбище Керепеши, где покоятся 7 тыс. советских солдат.

    В церемонии участвовали послы и представители военных ведомств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Китая, Сербии, Бразилии и Палестины. К ним присоединились представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе сотрудники Росатома, а также члены венгерских общественных организаций, учащиеся школы при российском посольстве, российские соотечественники и местные жители.

    По данным агентства, в ходе освобождения Венгрии в годы Второй мировой войны погибли более 140 тыс. советских воинов, из которых 80 тысяч – при освобождении Будапешта. Звание Героя Советского Союза за мужество и героизм при освобождении страны получили 289 советских военных, в том числе 164 – за участие в Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью «За взятие Будапешта» были награждены более 362 тыс. человек.

    Накануне в венгерском поселке Цеце после реставрации открыли мемориал с именами 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне.

    Ранее в Будапеште прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также на площади Свободы в Будапеште состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (8)
    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    Комментарии (20)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Politico: Евросоюз отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Венгрии только грантов из пакета на 6,5 млрд евро, а не всей суммы, сообщает Politico.

    Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.

    Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

    Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.

    В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.

    Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.

    Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что армянские власти неоднократно заверяли Москву, что не будут действовать против России, однако эти обещания не были выполнены, пишет «Российская газета».

    «Руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.

    Она отметила, что подписание итоговой декларации саммита Армения – ЕС Пашиняном означает согласие Еревана с курсом на сближение с чуждыми для страны стандартами и механизмами. Дипломат пояснила: речь идет не о европейских ценностях в широком смысле, а о «агрессивных евроатлантических» подходах.

    По мнению Захаровой, выбранная Арменией политика может привести к необратимому вовлечению страны в антироссийскую линию Запада. Она предупредила о возможных негативных последствиях для Армении как в политической, так и в экономической сферах.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    12 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова заявила о возмущении российского общества в связи с приемом Владимира Зеленского в Ереване.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита в Ереване. На этом саммите Зеленский сделал ряд провокационных антироссийских заявлений.


    Комментарии (10)
    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    Кремль усилил охрану Путина из-за угроз срыва парада на 9 мая

    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    Комментарии (7)
    7 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Нежелание европейских политиков участвовать в московских торжествах связано с историческим прошлым их государств, чьи военные подразделения были разгромлены Советской армией.

    Призывы европейских лидеров игнорировать мероприятия в Москве по случаю 9 Мая обусловлены тем, что для них эта дата символизирует проигрыш, передает ТАСС. Такую точку зрения высказал председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин. Политический деятель считает подобную позицию Брюсселя вполне закономерной.

    «Для нас это День Победы, для них – день поражения. С уходом Британии из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия, как страна-кандидат на членство в ЕС, была на стороне победителей», – сказал Вулин.

    Бывший вице-премьер добавил, что место Белграда находится среди победителей, отмечающих разгром нацизма. Предстоящие памятные мероприятия в российской столице должны послужить напоминанием о реальной роли европейских государств в событиях Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила надежду на отказ президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Евросоюза проявлением европейского нацизма.

    Комментарии (5)
    7 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву

    Пашинян отказался ехать на парад Победы в Москву из-за выборов в Армении

    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за стартовавшей в республике избирательной кампании.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Российскую Федерацию он уведомил президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    По словам главы армянского правительства, его отсутствие связано с началом избирательной кампании в республике перед парламентскими выборами, которые пройдут в июне.

    Политолог Илья Ухов заявил, что  молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы

    Захарова: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы

    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что инициатива о перемирии в честь Дня Победы была поддержана президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля.

    По словам Захаровой, эта инициатива вызвала нервную и истеричную реакцию у украинского руководства, а Владимир Зеленский в Ереване попытался принизить значение предложения и намекал на возможные удары дронами по параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что Зеленский в Ереване озвучил с трибуны террористические угрозы в адрес празднования 9 Мая в Москве.

    Официальный представитель МИД отдельно отметила, что по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая.

    «Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – заявила она.

    Захарова напомнила, что Россия уже сталкивалась с нарушением перемирий со стороны Киева, которые ранее объявлялись украинским руководством. Она отметила, что Банковая неоднократно нарушала свои же заявления о прекращении огня.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление Зеленским «перемирия» с 5 на 6 мая объясняется попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте. Она также добавила, что киевским властям необходима передышка для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям и террористическим актам.

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    В ответ советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе соблюдать режим прекращения огня.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов по итогам заседания исполкома. При этом комитет рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях.

    В пресс-службе сообщили, что решение по ограничениям для представителей России остается прежним, несмотря на «конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения», передает ТАСС.

    МОК рекомендовал снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны, по мнению организации, соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Однако это решение не распространяется на россиян, для которых санкции сохраняются до завершения работы комиссии по правовым вопросам МОК.

    Кроме того, комитет выразил обеспокоенность расследованием, которое проводит Всемирное антидопинговое агентство в отношении руководства Российского антидопингового агентства.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.

     «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    12 комментариев

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.

    Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.


    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в проведении собраний на центральной площади Кишинева.

    Такое решение принято после встречи общественников с представителями правительства республики, сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает ТАСС.

    «Официально 9 мая 2026 года в центре города Кишинева будет отмечаться только один праздник – день Европы. Для этих целей центральная городская площадь будет оккупирована сценой, кортами и палатками правительства и дипломатических миссий ЕС. Государственная канцелярия вместе со Службой государственной охраны и другими силовыми структурами не дали возможности собраться участникам Марша Победы и шествия Бессмертного полка», – заявил Петрович.

    В результате организаторы решили перенести мероприятия, посвященные Дню Победы, на пересечение улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Штефана Великого. По словам Петровича, акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов, а главными флагами шествия станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.

    Ранее власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
    @ Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.

    В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.

    «В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Комментарии (5)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (9)
    Главное
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Нью-Йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации