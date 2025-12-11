МОК рекомендовал допустить юных спортсменов из России к турнирам с флагом и гимном

Tекст: Валерия Городецкая

Участники саммита согласились с позицией исполкома о необходимости полного допуска юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным юношеским стартам как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах, сообщили в пресс-службе МОК, передает ТАСС.

В документе уточняется, что определение статуса юношеских соревнований и нюансы реализации рекомендаций будут зависеть от правил каждой отдельной международной федерации. Подчеркивается, что реализация этого решения может занять некоторое время и каждая организация должна рассмотреть рекомендации исполкома МОК в рамках своих структур.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о действиях, направленных на снятие ограничений для отечественных спортсменов на турнирах под эгидой World Aquatics.

Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.

Делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации.