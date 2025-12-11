Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
МОК рекомендовал допустить юных спортсменов из России к турнирам с флагом и гимном
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.
Участники саммита согласились с позицией исполкома о необходимости полного допуска юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным юношеским стартам как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах, сообщили в пресс-службе МОК, передает ТАСС.
В документе уточняется, что определение статуса юношеских соревнований и нюансы реализации рекомендаций будут зависеть от правил каждой отдельной международной федерации. Подчеркивается, что реализация этого решения может занять некоторое время и каждая организация должна рассмотреть рекомендации исполкома МОК в рамках своих структур.
Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о действиях, направленных на снятие ограничений для отечественных спортсменов на турнирах под эгидой World Aquatics.
Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.
Делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации.