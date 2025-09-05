Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности
Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал президента России Владимира Путина самым эффективным современным лидером.
«Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин – самый эффективный лидер на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного», – заявил он, передает РИА «Новости».
По его мнению, под руководством Путина Россия изменилась в лучшую сторону, а люди в стране стали счастливее.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком.
После саммита на Аляске американский лидер Дональд Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.