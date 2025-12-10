  • Новость часаУкраинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Мерц стал худшим канцлером Германии после Гитлера
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 21:48

    Де Вевер: Многие страны ЕС поддерживают позицию Бельгии по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии, которая выступает против использования российских активов для помощи Киеву.

    Глава правительства подчеркнул, что он считает воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, передает РИА «Новости». Де Вевер не исключил, что Бельгия может подать обращение в суд, если такое решение будет принято.

    «И я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. Совсем нет. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что многие коллеги разделяют наш анализ… Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что все, что мы объяснили – все, что я только что объяснил – является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной. И что существуют и другие решения», – сказал он.

    Ранее де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России.

    10 декабря 2025, 15:07
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    10 декабря 2025, 12:04
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

    Политолог Рар: Европейская бюрократия будет яростно сопротивляться любой реформе власти

    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

    10 декабря 2025, 11:56
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 15:42
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    10 декабря 2025, 15:48
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека

    Премьеры Британии и Дании призвали реформировать Конвенцию по правам человека из-за мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министры Дании и Британии Метте Фредериксен и Кир Стармер призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека, указав на необходимость обновления системы предоставления убежища на фоне новых миграционных вызовов.

    Датский премьер Метте Фредериксен и британский премьер Кир Стармер совместно выступили за реформу Европейской конвенции по правам человека, пишет Politico.

    Они заявили в совместной статье, что «нынешние правила по убежищу создавались для другой эпохи» и требуют пересмотра, чтобы отвечать современным вызовам массовой миграции. Политики подчеркнули, что миллионы перемещаются не только по причине угрозы жизни, но и ради лучшего будущего, и если не учитывать это, страдают как беженцы, так и страны, вынужденные быстро адаптироваться.

    Обращение премьеров прозвучало после обновления миграционных правил в ЕС, по которым датский жесткий подход к миграции становится новым стандартом для блока. Новые меры позволяют странам ЕС высылать отказников в предоставлении убежища, создавать центры обработки ходатайств за пределами блока и формировать хабы для высылки мигрантов вне ЕС. Британия также недавно провела реформу в аналогичном ключе.

    В среду ожидается встреча делегатов примерно 40 стран-членов Совета Европы в Страсбурге, посвященная вопросам миграции. Руководство Совета Европы выступает за сохранение роли Европейской конвенции как основного правового документа, но отмечает необходимость обсуждения трактовок, затрудняющих выдворение мигрантов, совершивших преступления. Глава организации Ален Берсе заявил, что пришло время обсудить эти вопросы в официальном формате Совета Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат отметил, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимума с начала года после изменения правил выезда для мужчин.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    9 декабря 2025, 22:22
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    10 декабря 2025, 16:10
    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов

    В России суд вынес первое наказание по обвинению в поиске экстремистских материалов

    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Впервые в России суд оштрафовал гражданина за поиск экстремистских материалов, мужчине из Севрдловской области назначили три тысячи рублей штрафа.

    Суд в Каменске-Уральском назначил штраф в три тысячи рублей 20-летнему медбрату Сергею Глухих, сообщает URA.RU. Дело против Глухих стало первым в России в рамках новой статьи 13.53 КоАП РФ, связанной с поиском заведомо экстремистских материалов. Его защитник, юрист Сергей Барсуков, объявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, назвав произошедшее произволом.

    Обвинение утверждало, что Глухих целенаправленно искал в интернете информацию о запрещенных боевых соединениях. Сам обвиняемый свою вину отрицает, а его представитель настаивает, что нежелательный контент был найден случайно. В начале ноября силовики задержали медбрата и предъявили ему обвинение.

    Ранее 6 ноября мировой суд вернул протокол полиции из-за нарушений при его составлении. Позднее в СМИ появились фотографии с устройства медбрата, где была видна история браузера, однако Барсуков опроверг сообщения о систематическом поиске запрещенной информации. 9 декабря полиция вызвала Глухих и его защитника для исправления протокола, после чего дело вновь передали в мировой суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек утром 24 сентября просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на материалы о Русском добровольческом корпусе и батальоне «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России).

    В телефоне Глухих в итоге обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы. Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

    Закон предусматривает ответственность только для тех, кто осознанно ищет запрещенные материалы, зная о включении их в реестр Минюста, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.


    10 декабря 2025, 18:59
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    10 декабря 2025, 08:55
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС намерен принять новый закон с чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, страны Евросоюза стремятся как можно скорее принять закон, который позволит бессрочно заблокировать российские активы на общую сумму до 210 млрд евро, передает ТАСС.

    Источники издания сообщают, что экстренное принятие закона связано с опасениями, что Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций.

    Речь идет о проекте, в рамках которого Еврокомиссия стремится закрепить чрезвычайные полномочия, чтобы обойти возможное национальное вето при решениях о продлении санкций против России. В существующей схеме блокировка активов требует единогласия всех 27 стран Евросоюза каждые полгода, что дает отдельным странам возможность препятствовать ее пролонгации.

    Еврокомиссия рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму примерно 90 млрд евро в ближайшие два года. FT отмечает, что введение бессрочной блокировки необходимо для реализации этой схемы, которая в конечном итоге призвана обеспечить долгосрочное финансирование Украины в 2026–2027 годах.

    Ранее Еврокомиссия официально объявила о планах экспроприации арестованных активов России под так называемую схему «репарационного кредита», также призвав страны Запада, не входящие в ЕС, присоединиться к этой инициативе. Опасения европейских чиновников усиливаются в связи с неопределенностью в отношении дальнейшей санкционной политики США и позицией Будапешта.

    Евросоюз обнаружил правовую лазейку, из-за которой российские активы могут остаться недоступными для Москвы на неопределенное время.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что сделка по размораживанию российских активов в Европе и их передаче на Украину может быть оформлена уже в ближайшие дни.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без равного распределения расходов и рисков между странами ЕС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов Евросоюза.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    10 декабря 2025, 16:40
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    10 декабря 2025, 16:20
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певцу и художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову присвоено звание народного артиста России.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что Абдразаков удостоен звания «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

    В марте Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России.

    10 декабря 2025, 20:02
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны в Иматре, приграничном с Россией городе, сообщает Yle. С этим заявлением он выступил после того, как Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей соглашения об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.

    «Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

    Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

    В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    10 декабря 2025, 19:15
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    10 декабря 2025, 17:36
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    ВСУ обстреляли Алешкинскую районную больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале. По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще двое получили ранения, среди них женщина. Все пострадавшие и погибшие являлись сотрудниками медучреждения.

    Губернатор отметил, что одно из зданий больницы получило серьезные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы региона. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на улице Алешек в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.

    До этого Сальдо сообщал, что украинские военные подразделения по заказу бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    При этом, двумя неделями ранее российские военные уничтожили плавсредство с десантом Вооруженных сил Украины в районе Херсона.


    10 декабря 2025, 17:04
    Медведев сообщил о прибытии 400 тыс. военных в ВС России

    Медведев: В воинские части прибыло свыше 400 тыс. военнослужащих в ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 400 тыс. военнослужащих прибыли в воинские части России, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Кроме того, в добровольческие подразделения на данный момент зачислено свыше 34 тыс. человек, добавил он во время совещания по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками, фрагмент которого опубликован на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

    «В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек. Таковы текущие результаты», – заявил Медведев.

    В октябре Медведев сообщил, что 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году.

    10 декабря 2025, 16:48
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи

    Глава РКК Савчук заявил о невозможности онлайн-обучения навыкам первой помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Российского Красного Креста ( РКК) Павел Савчук выступил против онлайн-курсов обучения первой помощи и подчеркнул необходимость очной практики для формирования устойчивых навыков их оказания.

    Онлайн-обучение навыкам оказания первой помощи невозможно, категорически заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции, передает

    ТАСС. По его словам, теория допустима в дистанционном формате, однако сами навыки каждый должен осваивать вживую, под руководством инструктора, с обязательной самостоятельной практической отработкой.

    Савчук отметил, что среди организаций, проводящих обучение, встречаются случаи, когда на 300 человек есть только один манекен для практики: в таких условиях закрепить знания практически невозможно. Российский Красный Крест старается формировать небольшие группы по 20-25 человек, обеспечивать несколько манекенов и инструкторов, чтобы каждая микрогруппа по 10 человек могла эффективно отрабатывать навыки оказания первой помощи.

    Председатель РКК подчеркнул, что одного курса недостаточно для полной подготовки: «У людей может сложиться впечатление, что один раз в жизни обучился, и этого достаточно. Но это как вакцина от гриппа – ее каждый год все равно нужно обновлять. Так и знания по первой помощи лучше обновлять каждый год», – заявил Савчук.

    Он напомнил, что организация проводит очные 16-часовые курсы по первой помощи, подробная информация о которых размещена на сайте РКК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Российский Красный Крест запустил обучающий мультсериал по оказанию первой помощи для родителей и детей. В 10 сериях рассказывается, как действовать при бытовых травмах, с которыми может столкнуться каждый ребенок.

    А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание правоохранительных органов на рост числа неквалифицированных онлайн-курсов по тактической медицине без необходимых знаний и опыта.

