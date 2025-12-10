  • Новость часаЛавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    Москалькова осудила «удары в спину» командиру «Ахмата»
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    Умер автор «Аншлага» и «Голубых огоньков» Леонид Французов
    ВС России начали бои в центре Гуляйполя
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Сеул выразил протест из-за полетов военной авиации России и Китая
    Казахстан решил перенаправить нефть в Китай из-за атак Украины
    В Грузии указали Евросоюзу на «бумеранг» внешнего вмешательства
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 11:50 • Экономика

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Венгрия и Турция встали на защиту российского газопровода

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов?

    Активы управляющей компании «Турецкого потока» попали под арест по решению Окружного суда Амстердама. Однако выход был найден очень быстро. Решено перевести штаб-квартиру компании из Нидерландов в Венгрию, которая об этом сама и заявила. Более того, Будапешт заручился поддержкой Турции, которая дала гарантии безопасности этого маршрута для поставок российского газа. «Турецкий поток» проходит из района Анапы по дну Черного моря на территорию Турции и доходит до границы с европейцами, откуда газ идет уже по европейским трубам.

    Так как нельзя физически остановить трубу, то Европа идет другим путем – юридическим. Еще 1 ноября 2023 года Постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации по иску «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму плюс начисленные проценты. Эта компания входит в киевский холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

    В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения. И Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов. Но Амстердам не оставляет попыток остановить «Турецкий поток».

    8 декабря 2025 года стало известно, что Окружной суд города Амстердама арестовал активы компании-оператора South Stream Transport, которая управляет газопроводом «Турецкий поток» – опять же, по требованию «ДТЭК Крымэнерго».

    Дело в том, что South Stream Transport зарегистрирована в Нидерландах как «дочка» Газпрома. При этом претензии украинских компаний по крымским активам могут быть только к России как к государству. Однако Нидерланды продолжают ассоциировать Газпром с российским государством и настаивать, что он должен расплачиваться за него.

    С одной стороны, 200 млн долларов – небольшая сумма не только для государства, но и для Газпрома. С другой стороны, согласиться на выплату означало бы создать неприятный прецедент. Тогда как желающих получить компенсации за крымские активы огромное количество. У одного только украинского «Нафтогаза» сумма компенсаций доходило до 5 млрд долларов в 2023 году, однако сумма претензий с каждым годом растет. Третейский суд в Гааге и эти претензии украинской стороны тогда удовлетворил.

    «Любые попытки изъятия российских активов создают прецедент нарушения прав собственности и норм международного сотрудничества, а также приводят к ухудшению инвестиционного климата в странах, допускающих такие изъятия»,

    – говорит Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

    Россия не первый год обходила подобные проблемы из-за всех этих судов. Они никак не влияли на работу ни газопровода, ни его оператора. На этот раз на сторону «Турецкого потока» встала Венгрия, заручившаяся поддержкой самой Турции. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что штаб-квартира компании, управляющей газопроводом и столкнувшейся с арестом активов в Нидерландах, начинает переезд в Венгрию. Он заявил, что «некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом «Турецкий поток». А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями». Решение о смене юрисдикции связано с необходимостью защитить деятельность компании от международных санкций.

    «Газопровод «Турецкий поток» имеет ключевое значение для топливно-энергетического комплекса Венгрии. Он позволяет стабильно получать российский газ, минуя Украину. Учитывая заинтересованность венгерского руководства в долгосрочном сотрудничестве по поставкам российского газа, выбор венгерской юрисдикции для штаб-квартиры компании является одним из наиболее оптимальных»,

    – считает Сафонова.

    Смена штаб-квартиры управляющей компании как минимум упростит операционную деятельность, потому что найти общий язык с Будапештом будет намного легче, чем с нидерландскими властями. Кроме того, уходят риски введения самолично Нидерландами каких-то собственных санкций, новых арестов или каких-либо других ограничений против компании-оператора «Турецкого потока». Общие санкции ЕС требуют единогласного решения всех членов ЕС, и Венгрия со Словакией в этом плане постоянно были занозой для ЕК, но вот от Нидерландов застраховаться можно действительно только переездом.

    При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция дала гарантии безопасности своего маршрута для российского газа. Венгрия покупает 8 млрд кубометров газа у России – и намерена продолжать это делать. «От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о «Северном потоке». Эта гарантия – серьезное дело», – сказал Орбан. Вторым крупным покупателем трубопроводного газпромовского газа остается Словакия, которая вместе с Венгрией продолжает противодействовать запрету российского газа в Европе в 2027 году.

    «В настоящее время деятельность оператора «Турецкого потока» – компании South Stream Transport – осуществляется в соответствии с международным законодательством и действующими соглашениями на поставку российского газа. «Турецкий поток» – это стратегический инфраструктурный проект, имеющий большое значение для обеспечения энергетической безопасности региона. Проект позволяет обеспечить газом как турецкую национальную газотранспортную систему, так и транзит газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы через газопровод «Балканский поток», – говорит Тамара Сафонова.

    Проектная мощность двух веток «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка на 15,75 млрд кубов работает на внутренний рынок Турции, а вот вторая нитка качает газ уже в европейские страны. Причем поставки по второй ветке в Европу превышают проектную мощность в 15,75 млрд кубов. Так, в 2024 году по ней было поставлено 16,25 млрд кубов, а за 11 месяцев 2025 года – уже 15,93 млрд кубов, а по всему году будет поставлено, вероятно, 17,5 млрд кубов. Основные покупатели этого трубопроводного российского газа – это Венгрия и Словакия.

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины

    Владимир Зеленский согласен провести президентские выборы на Украине. Это решение было принято под давлением Дональда Трампа, заявившего ранее об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти. Тем не менее эксперты отмечают: неожиданные новости из Киева призваны стать маскировкой для сохранения у власти нынешнего руководства. За счет чего Зеленский пытается обмануть Трампа? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

