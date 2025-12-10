Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

Венгрия и Турция встали на защиту российского газопровода

Tекст: Ольга Самофалова

Активы управляющей компании «Турецкого потока» попали под арест по решению Окружного суда Амстердама. Однако выход был найден очень быстро. Решено перевести штаб-квартиру компании из Нидерландов в Венгрию, которая об этом сама и заявила. Более того, Будапешт заручился поддержкой Турции, которая дала гарантии безопасности этого маршрута для поставок российского газа. «Турецкий поток» проходит из района Анапы по дну Черного моря на территорию Турции и доходит до границы с европейцами, откуда газ идет уже по европейским трубам.

Так как нельзя физически остановить трубу, то Европа идет другим путем – юридическим. Еще 1 ноября 2023 года Постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации по иску «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму плюс начисленные проценты. Эта компания входит в киевский холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения. И Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов. Но Амстердам не оставляет попыток остановить «Турецкий поток».

8 декабря 2025 года стало известно, что Окружной суд города Амстердама арестовал активы компании-оператора South Stream Transport, которая управляет газопроводом «Турецкий поток» – опять же, по требованию «ДТЭК Крымэнерго».

Дело в том, что South Stream Transport зарегистрирована в Нидерландах как «дочка» Газпрома. При этом претензии украинских компаний по крымским активам могут быть только к России как к государству. Однако Нидерланды продолжают ассоциировать Газпром с российским государством и настаивать, что он должен расплачиваться за него.

С одной стороны, 200 млн долларов – небольшая сумма не только для государства, но и для Газпрома. С другой стороны, согласиться на выплату означало бы создать неприятный прецедент. Тогда как желающих получить компенсации за крымские активы огромное количество. У одного только украинского «Нафтогаза» сумма компенсаций доходило до 5 млрд долларов в 2023 году, однако сумма претензий с каждым годом растет. Третейский суд в Гааге и эти претензии украинской стороны тогда удовлетворил.

«Любые попытки изъятия российских активов создают прецедент нарушения прав собственности и норм международного сотрудничества, а также приводят к ухудшению инвестиционного климата в странах, допускающих такие изъятия»,

– говорит Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

Россия не первый год обходила подобные проблемы из-за всех этих судов. Они никак не влияли на работу ни газопровода, ни его оператора. На этот раз на сторону «Турецкого потока» встала Венгрия, заручившаяся поддержкой самой Турции. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что штаб-квартира компании, управляющей газопроводом и столкнувшейся с арестом активов в Нидерландах, начинает переезд в Венгрию. Он заявил, что «некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом «Турецкий поток». А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями». Решение о смене юрисдикции связано с необходимостью защитить деятельность компании от международных санкций.

«Газопровод «Турецкий поток» имеет ключевое значение для топливно-энергетического комплекса Венгрии. Он позволяет стабильно получать российский газ, минуя Украину. Учитывая заинтересованность венгерского руководства в долгосрочном сотрудничестве по поставкам российского газа, выбор венгерской юрисдикции для штаб-квартиры компании является одним из наиболее оптимальных»,

– считает Сафонова.

Смена штаб-квартиры управляющей компании как минимум упростит операционную деятельность, потому что найти общий язык с Будапештом будет намного легче, чем с нидерландскими властями. Кроме того, уходят риски введения самолично Нидерландами каких-то собственных санкций, новых арестов или каких-либо других ограничений против компании-оператора «Турецкого потока». Общие санкции ЕС требуют единогласного решения всех членов ЕС, и Венгрия со Словакией в этом плане постоянно были занозой для ЕК, но вот от Нидерландов застраховаться можно действительно только переездом.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция дала гарантии безопасности своего маршрута для российского газа. Венгрия покупает 8 млрд кубометров газа у России – и намерена продолжать это делать. «От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о «Северном потоке». Эта гарантия – серьезное дело», – сказал Орбан. Вторым крупным покупателем трубопроводного газпромовского газа остается Словакия, которая вместе с Венгрией продолжает противодействовать запрету российского газа в Европе в 2027 году.

«В настоящее время деятельность оператора «Турецкого потока» – компании South Stream Transport – осуществляется в соответствии с международным законодательством и действующими соглашениями на поставку российского газа. «Турецкий поток» – это стратегический инфраструктурный проект, имеющий большое значение для обеспечения энергетической безопасности региона. Проект позволяет обеспечить газом как турецкую национальную газотранспортную систему, так и транзит газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы через газопровод «Балканский поток», – говорит Тамара Сафонова.

Проектная мощность двух веток «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка на 15,75 млрд кубов работает на внутренний рынок Турции, а вот вторая нитка качает газ уже в европейские страны. Причем поставки по второй ветке в Европу превышают проектную мощность в 15,75 млрд кубов. Так, в 2024 году по ней было поставлено 16,25 млрд кубов, а за 11 месяцев 2025 года – уже 15,93 млрд кубов, а по всему году будет поставлено, вероятно, 17,5 млрд кубов. Основные покупатели этого трубопроводного российского газа – это Венгрия и Словакия.