ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 102 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 513 беспилотников, 639 ЗРК, 26 478 танков и других бронемашин, 1628 боевых машин РСЗО, 31 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 761 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее на этой неделе ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
В понедельник ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.
До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине.