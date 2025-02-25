Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
Украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте 19 февраля в возрасте 28 лет, сообщили местные СМИ.
Как пишет издание «Главком» со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко, «на фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко», передает РИА «Новости». Самойленко, которому было 28 лет, начал службу в ВСУ в 2022 году. Похороны актера состоятся в среду в Киеве.
Известность он получил благодаря участию в театральных проектах и съемкам в телевизионных шоу и фильмах, в частности, в сериалах «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».
Ранее сообщалось, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.