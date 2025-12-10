Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.7 комментариев
НАБУ начало проверку лиц, внесших залог за подозреваемых по делу Миндича
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщила украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции».
Украинский телеканал «Общественное» ранее сообщил, что за бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, проходящего в деле о коррупции в энергетической сфере, внесли залог в размере более 1,2 млн долларов. НАБУ выясняет источники этих средств и законность их происхождения. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, запросы отправлены в государственную службу финмониторинга, передает РИА «Новости».
Кривонос отметил: «В бюро проверяют тех, кто вносил залоги за фигурантов дела «Мидас». НАБУ направляло запросы по этому поводу в госслужбу финмониторинга. Получили несколько ответов, однако пока в финмониторинге не исследовали законность происхождения средств у некоторых физических и юридических лиц».
В сообщении говорится, что одна из компаний, внесших залог, была зарегистрирована только в мае 2025 года. Речь идет о десятках млн гривен, использованных для залогов за других фигурантов дела.
Ранее сообщалось, что высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для бывшего вице-премьера и экс-министра национального единства Алексея Чернышова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурирующий в деле о коррупции в сфере энергетики, выехал с Украины по израильскому паспорту.