  • Новость часаМеждународные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Черная магия привела Украину в ледяной ад
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    Концерты комика Нурлана Сабурова начали массово отменять по всей России
    Лавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    Словакия объявила о сохранении курса на отказ от помощи Украине
    Власти Грузии предложили публично обсудить отказ от интеграции в НАТО и ЕС
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня

    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    5 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    Комментарии (15)
    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Президент США Дональд Трамп, который в сентябре 2025 года с расположением отнесся к идее продления ДСНВ, в январе привычно сменил позицию, заявив, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и выразил надежду на то, что в любом новом соглашении примут участие другие стороны.

    «Нам стоит поручить нашим специалистам поработать над новой, улучшенной  и модернизированной версией договора длительного действия, который будет работать долго, а не требовать продления. Новый ДСНВ исправит сделку, которая было плохо заключена США и, кроме того, серьезно нарушалась», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что любой новый пакт о контроле над вооружениями должен включать Китай, несмотря на то, что ядерные запасы Пекина значительно меньше, чем у США и России, и любой потолок, который может быть установлен соглашением, не будет симметричным по отношению к арсеналу Китая, пишет ABC News.

    «Президент ранее ясно давал понять, что для достижения подлинного контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без участия Китая из-за его огромных и быстро растущих запасов», – сказал Рубио.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что его страна не будет участвовать в трехстороннем соглашении.

    «Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», – сказал он.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (11)
    6 февраля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены продолжать с Россией диалог после окончания действия Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, чтобы выработать новое соглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерному вопросу разработали новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это США будут обсуждать с русскими», – заявила она на брифинге.

    Напомним, ранее 5 февраля Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ в соцсети Truth, почти теми же словами обозначив намерение создать новый документ, а не пролонгировать старый.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Лавров обозначил приоритеты России на Украине

    Лавров: Россия не раз объясняла США главные проблемы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что в украинском вопросе Москва ставит на первый план защиту населения русскоязычных регионов, а не спор о границах.

    Россия не раз разъясняла США, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине главное – не территория, а судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, для России важны те, кто веками жил на этих землях, говорил и воспитывал детей на русском языке, а не сам факт контроля над территориями, отмечает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые назвали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии «нелюдями». Министр напомнил, что тогдашний президент Петр Порошенко публично заявлял этим людям, что их дети будут «гнить в подвалах», в отличие от детей украинцев.

    По словам Лаврова, украинский лидер Владимир Зеленский в 2021 году также разделял людей по принципу отношения к русской культуре, советуя тем, кто считает себя частью русского мира, уехать в Россию.

    Глава МИД РФ отметил, что нынешняя власть на Украине с 2019 года, при Зеленском, приняла около дюжины законов, запрещающих русское образование, культуру, СМИ и каноническую Украинскую православную церковь. Лавров добавил, что эти инициативы включают «легализацию теории и практики нацизма» и установку памятников лицам, осужденным на Нюрнбергском трибунале.

    Он также напомнил, что администрация Дональда Трампа проявляла интерес к причинам конфликта на Украине. По словам Лаврова, в России есть люди, которые с надеждой относятся к действиям команды Трампа в сфере российско-украинских отношений, несмотря на неоднозначность их политики.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются». Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, считая, что Дональд Трамп якобы больше заинтересован в России, чем в европейских странах.

    До этого Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Глава минфина США назвал условие введения новых санкций против России

    Бессент назвал итоги переговоров по Украине условием для санкций против РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент, принимавший участие в предыдущих переговорах с российскими официальными лицами, заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от того, как пройдут переговоры по урегулированию на Украине.

    Бессент заявил, что дальнейшие санкции США в отношении России зависят от переговоров, направленных на прекращение войны.

    «Посмотрим, как пойдут мирные переговоры», – приводит его слова Independent.

    Бессент добавил, что санкции США в отношении российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» в октябре 2025 года якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Глава американского Минфина вместе со спецпосланником президента США по Украине Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 31 января участвовал в переговорах с российскими официальными лицам. Тогда он заявил, что рассмотрит вопрос о санкциях против российского теневого флота.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России. США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей. Лавров заявил, что Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 20:34 • Новости дня
    Буданов назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал переговоры, состоявшиеся между представителями России, США и Украины в Абу-Даби, конструктивными.

    «Переговоры прошли действительно конструктивно», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    США и Россия договорились восстановить военный диалог на высоком уровне

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Россия договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне, сообщило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

    «США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне», – говорится в заявлении USEUCOM, передает РИА «Новости».

    По информации командования, решение принято после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер достигли прогресса в переговорах по Украине. В USEUCOM подчеркнули, что возобновление этого канала позволит создать устойчивый формат военного взаимодействия между двумя странами.

    Отмечается, что стороны намерены продолжить работу над достижением прочного мира, используя новый механизм для оперативных контактов по линии «военные – военным».

    Ранее портал Axios сообщил, что делегации России и США в Абу-Даби также провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 04:05 • Новости дня
    Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ

    Гетемюллер назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ

    Tекст: Катерина Туманова

    После того, как американский президент Дональд Трамп отказался ответить на предложение российского коллеги Владимира Путина продлить действие ДСНВ, срок которого истёк, США сами поставили себя в невыгодную позицию, заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Всё дело в политическом рукопожатии, которое, как я думала, стало бы лёгкой дипломатической победой Трампа, потому что он говорит о том, что он ведёт мирные переговоры. Это превращается в дипломатическую победу Владимира Путина», – сказала в интервью Newsweek Роуз Геттемюллер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО и главный переговорщик США по договору в 2010 году.

    В сложившейся ситуации Россия заняла высокую моральную позицию, предложив первой соблюдать ограничения договора при условии, что США присоединятся к нему.

    По словам Геттемюллер, для президента США это не должно было быть проблемой.

    «Но теперь плохим парнем будут Соединенные Штаты. Это противоречит заявленным президентом интересам в области ядерного контроля», – отметила она.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ. В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Axios: Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США на консультациях по мирному урегулированию на Украине в Абу-Даби достигли неформальной договоренности о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) как минимум на полгода, пишет Axios.

    Портал Axios ссылается на источники, знакомые с ходом переговоров, передает ТАСС.

    «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов его (ДСНВ) обновления», – приводит издание слова одного из собеседников. Еще один источник уточнил, что на практике это означает: в течение шести месяцев стороны сохранят выполнение условий прежнего соглашения. На этот период запланированы переговоры о заключении нового соглашения.

    Ранее Axios сообщил, что делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму
    Возвращенные с Украины жители Курской области пожаловались на «вонючую тушенку»
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью направились в Восточную Азию
    Нидерланды вернули Египту бюст эпохи Тутмоса III
    Заслуженный учитель объяснил причину умственной деградации новых поколений
    Пластический хирург сообщил о росте числа мужских операций по уменьшению груди

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленичная неделя 2026 по дням: традиции, приметы, что готовить и как отмечать каждый день

      Масленица – это яркий и сытный народный праздник, знаменующий проводы зимы и встречу весны. Его история уходит корнями в дохристианскую эпоху, а с принятием христианства он обрел новый смысл – подготовку к Великому посту. Дата Масленичной недели каждый год меняется, так как зависит от Пасхи. В 2026 году праздничная неделя будет ранней и продлится с 16 по 22 февраля.

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации