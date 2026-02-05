Минобороны: ПВО сбила 29 украинских БПЛА над пятью регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 29 украинских БПЛА за пять часов

Tекст: Мария Иванова

В течение пяти часов средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны, сообщается в канале Max Минобороны.

Ведомство уточнило, что атаки были отражены в период с восьми утра до часу дня по московскому времени.

Согласно сообщению, наибольшее число дронов – десять – было уничтожено в Ростовской области. В Белгородской области сбили восемь беспилотников, в Брянской – семь, в Курской – три, а в Воронежской – один.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за минувшую ночь нейтрализовали 95 украинских дронов.

За шесть часов вечером в среду уничтожили 72 украинских БПЛА.