Минобороны: ПВО сбила 29 украинских БПЛА над пятью регионами
В течение пяти часов средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.
В течение пяти часов средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны, сообщается в канале Max Минобороны.
Ведомство уточнило, что атаки были отражены в период с восьми утра до часу дня по московскому времени.
Согласно сообщению, наибольшее число дронов – десять – было уничтожено в Ростовской области. В Белгородской области сбили восемь беспилотников, в Брянской – семь, в Курской – три, а в Воронежской – один.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за минувшую ночь нейтрализовали 95 украинских дронов.
За шесть часов вечером в среду уничтожили 72 украинских БПЛА.