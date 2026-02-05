Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
За ночь над Россией нейтрализовали 95 украинских дронов
В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Кубанью нейтрализовали 36 дронов, над Ростовской областью – 27, над Азовским морем – 21, указало ведомство в своем канале в Max.
Над Белгородской областью уничтожено восемь дронов, над Крымом и Волгоградской областью – по одному.
Ранее в Запорожской области отразили массированную атаку дронов ВСУ.
Вечером в среду над Россией за шесть часов уничтожили 72 украинских БПЛА.