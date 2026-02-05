Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские ученые сосредоточили усилия на разработке «роев» беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

«Сегодня с точки зрения беспилотников упор делается на «рои» БПЛА. Конечно, здесь уже фундаментальная задача стоит, потому что обычно оператор может управлять одним, максимум двумя беспилотниками, а роем, конечно, уже ни один оператор не сможет управлять», – отметил Красников.

Он подчеркнул, что будущее именно за этим направлением, поскольку традиционные методы управления не подходят для большого числа аппаратов. Российские ученые работают над созданием математических алгоритмов: они позволят беспилотникам взаимодействовать друг с другом автономно и решать сложные задачи без постоянного участия человека.

Красников пояснил, что такие алгоритмы обеспечивают безопасность полетов – дроны самостоятельно избегают столкновений, соблюдают необходимую дистанцию между собой и эффективно выполняют поставленные задачи. По его словам, аналогичные разработки ведутся и в других странах, и это становится общемировым трендом.

