Рособоронэкспорт сообщил о производстве российского оружия на Ближнем Востоке

Рособоронэкспорт сообщил о желании ближневосточных стран производить оружие вместе с Россией

Tекст: Денис Тельманов

«Совместные разработка и производство вооружения и военной техники на сегодня являются наиболее востребованным форматом сотрудничества со стороны не только Саудовской Аравии, но и в целом ближневосточных стран», – приводит ТАСС слова Михеева на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

Он отметил. что Рособоронэкспорт имеет большой опыт взаимодействия в рамках индустриального партнерства, в том числе в указанном регионе.

«Мы предлагаем как совместно создавать новые образцы, так и локализовать производство разработанной в России новейшей продукции для ВВС, ПВО, сухопутных войск, военно-морского флота», – пояснил Михеев.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.

Ранее директор по экспорту российско-индийской компании «Брамос» Правин Патхак заявил о начале переговоров с Саудовской Аравией. «Брамос» производит сверхзвуковые крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.