Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Главы Минобороны стран СНГ подписали план совместной работы на 2027 год
Министры обороны СНГ подписали план работы на 2027 год
В киргизском городе Чолпон-Ата в ходе заседания Совета министров обороны СНГ руководители оборонных ведомств подписали план работы на 2027 год, сообщило Минобороны Киргизии.
«По итогам заседания Совета министров обороны были подписаны согласованные документы, отражающие результаты работы за 2026 год, а также план работы Совета министров обороны государств – участников СНГ на 2027 год», – передает ТАСС сообщение Минобороны Киргизии.
В работе Совета приняли участие министры обороны России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов подписал план военного сотрудничества России и Киргизии на 2027 год.
До этого президент России Владимир Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ.
Также лидеры СНГ заключили соглашения по антитеррору и военному сотрудничеству.