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    11 ноября 2026, 19:55 • В мире

    Британия собрала десять флотов НАТО против России в Арктике

    Британия собрала десять флотов НАТО против России в Арктике
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Под предлогом защиты от подводных и гибридных угроз Британия собирает северные флоты Европы в общую военную структуру. Подписанное в Осло соглашение должно обеспечить совместимость кораблей, беспилотников и систем управления десяти стран. Эксперты считают, что за этим стоит подготовка к противостоянию с Россией в Арктике и на Балтике. Какие меры противодействия может задействовать Москва в ответ на появление этой единой морской силы на своих северных и северо-западных рубежах?

    Страны Северной Европы, входящие в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), подписали на борту пришвартованного в Осло британского авианосца HMS Prince of Wales соглашение о партнерстве военно-морских флотов и создании единых стандартов для техники и обучения моряков. В состав организации под руководством Британии входят Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Нидерланды, Эстония, Латвия и Литва.

    Впервые публично о данной инициативе, созданной для противодействия якобы российским угрозам с северной морской границы было объявлено весной этого года. «После девяти месяцев напряженной работы я рад, что инициатива северных флотов сегодня сделала огромный шаг вперед», – заявил в ходе церемонии подписания глава Королевского военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс.

    Именно Дженкинс разработал концепцию новой коалиции под названием Northern Navies Initiative («Инициатива северных флотов»). В ходе встречи в Лондоне в апреле он предложил командующим флотами северных стран подписать декларацию о намерениях связать флоты в «единую бесшовную сеть».

    Сама структура Объединенных экспедиционных сил изначально создавалась в 2014 году именно как международный контингент под военным командованием Британии. Все стандарты обучения, цифровая координация и общая доктрина нового морского союза базируются на британских военных технологиях, а координироваться действия флотов будут из британского Центра морских операций в Нортвуде.

    Моряки начнут обучаться по общим методикам и действовать по единым доктринам. Взаимозаменяемость планируется довести до такого уровня, чтобы, например, британский фрегат мог передать оперативную ответственность кораблю другой страны JEF прямо в ходе миссии, не теряя темпа операции. Флоты смогут свободно обмениваться персоналом и даже боеприпасами.

    Проектирование новой техники изначально будет базироваться на принципах сквозной совместимости. Автономные и беспилотные морские платформы и датчики разных стран смогут напрямую подключаться к системам боевого управления друг друга. Особое внимание в соглашении уделено совместному противодействию гибридным угрозам, обнаружению подводных рисков и защите кабелей связи и трубопроводов на морском дне. Для раннего выявления угроз под водой Британия также запускает систему мониторинга Atlantic Net.

    Ожидается, что новая структура станет морским авангардом НАТО на севере и сможет беспрепятственно перейти под командование альянса в случае масштабной мобилизации. В посольстве России в Лондоне ранее официально заявляли, что рассматривают новые морские инициативы Британии как целенаправленную попытку усилить военное противостояние с Москвой в Балтийском регионе. Дипломаты отмечали, что подобные действия направлены на разжигание антироссийских настроений в Европе и искусственное нагнетание напряженности.

    «Подписание соглашения в Осло укладывается в общую стратегическую логику, которая ранее уже была зафиксирована в программных документах альянса, в частности в стратегии «НАТО-2030». Речь идет о постепенном переносе всей полноты ответственности за безопасность в Северной Атлантике непосредственно на европейские страны», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Хотя официально США не фигурируют в качестве инициатора соглашения, сама тема Арктики регулярно поднимается в Вашингтоне, напомнил спикер. «В рамках американской военно-морской стратегии (в частности, концепций вроде Blue Arctic) европейским союзникам как раз отводится роль передового форпоста. Механизмы внутри НАТО и ЕС увязаны так, что подобные требования становятся обязательными для всех: государства-участники должны либо напрямую задействовать свои вооруженные силы, либо обеспечивать операции союзников деньгами и боеприпасами», – отметил спикер.

    В итоге, пояснил эксперт, выстраивается трехэшелонная модель обороны Запада: «Первый край (передовой форпост) – это северные страны Европы, подписавшие соглашение. Второй эшелон – Гренландия и Атлантика, где США уже договорились о строительстве новых военных баз. Там же будет оперировать американский флот. Третий эшелон (главная цитадель) – территория самих Соединенных Штатов», – рассказал Леонков.

    Европа добровольно согласилась стать этим передовым краем, причем круг ее задач расширяется:

    от поиска российских подлодок до защиты острова Гренландия. «Своими действиями европейские столицы окончательно загубили мирные программы Арктического совета, превратив его в фиктивное собрание, где звучит исключительно антироссийская и милитаристская риторика», – подчеркнул эксперт.

    В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов назвал подписание соглашения «вполне логичным решением в условиях неустанного наращивания конфронтации с Россией». «Военные и суда странами JEF уже схожи по многим параметрам, ведь все они привыкли действовать в одних и тех же климатических условиях, что упрощает и дальнейший процесс унификации», – сказал Кнутов.

    По его прогнозу, в краткосрочной перспективе унификация методов управления и командования позволит европейцам эффективнее противодействовать «теневому флоту»: «Эти 10 стран получат возможность быстро координировать собственные усилия по отслеживанию и перехвату того или иного судна».

    Но главная задача инициативы – создать фундамент для полноценного противостояния с Россией.

    «Более тесная кооперация сделает возможным полноценное блокирование Северного морского пути, что нанесет заметный удар по российской экономике. Кроме того, европейцы могут создать проблемы морскому снабжению российских регионов с акваторией в Балтийском море», – предположил эксперт.

    Впрочем, по оценке Леонкова, самостоятельно этот альянс 10 стран не способен нивелировать традиционное военно-стратегическое превосходство России в Арктическом регионе и на Балтике. «Однако в связке с возможностями США и их ядерным потенциалом это действительно фундаментальная сила, к появлению которой нельзя относиться легкомысленно», – считает спикер.

    Леонков напомнил, что Россия начала действовать на опережение задолго до подписания соглашения в Осло – фактически еще с 2008 года, со времен администрации Барака Обамы, когда в США наметился дрейф в сторону милитаризации Севера.

    «Москва всерьез занялась Арктикой:

    были развернуты и расширены военно-морские базы, обеспечивающие не только защиту рубежей, но и безопасность Северного морского пути. Колоссальные ресурсы были вложены в модернизацию Северного флота, который наряду с Тихоокеанским обеспечивает России прямой выход в мировой океан. Флот усиливается атомными подводными лодками четвертого и пятого поколений», – рассказал собеседник.

    Кроме того, оборонная стратегия России опирается на классический советский принцип: встречать потенциального противника на дальних подступах и уничтожать его до того, как он приблизится к государственным границам.

    «Ставка сделана на высокоточное и гиперзвуковое оружие, которое уже стоит на боевом дежурстве. Действующая государственная программа развития Военно-морского флота рассчитана на долгосрочную перспективу с учетом именно таких сценариев. Шаг, сделанный странами JEF в Осло, лишь подтвердил, что российское руководство изначально принимало правильные и превентивные решения», – отметил Леонков. Кнутов согласен, что

    все эти десять стран не смогут противостоять России на море.

    «У нас имеется значимое отличие – опыт, полученный в ходе СВО. Мы уже научились противодействовать безэкипажным катерам (БЭК) и сами активно наращиваем их количество. Это важный и значимый фактор, который создает колоссальное преимущество для отечественного флота», – уточнил Кнутов.

    Впрочем, для купирования потенциальной угрозы необходимо уже сейчас укреплять северные морские силы и Ленинградский военный округ, тесно связанный с Северным флотом. «Приоритет в развитии стоит отдавать надводным и подводным дронам, аппаратам самолетного типа и небольшим автономным кораблям. Опыт у нас есть, ведь только Россия обладает глубоководным аппаратом с ядерной установкой «Посейдон». Первенство в подводных дронах позволит с меньшими затратами получить преимущество даже над союзом десяти государств», – рассуждает Кнутов.

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