Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

Украина нанесла ряд ударов беспилотниками по балтийским портам Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области. Через эти порты проходит значительная часть экспорта российских нефтепродуктов. Вроде бы, удары по такой инфраструктуре экономически невыгодны ни Украине, ни ЕС, который ее поддерживает. Ведь цены на бензин и дизтопливо из-за войны на Ближнем Востоке сильно выросли и на Украине, и в Европе. И удары по балтийским портам только усугубляют ситуацию.

Кроме того, на такие действия ВСУ Россия отвечает ударами по украинской военной и энергетической инфраструктуре, а возможности у армии России серьезней, чем у ВСУ.

Удары по портовой инфраструктуре на Балтике невыгодны жителям ЕС и Украины, а вот представителям майданного режима и европейским либералам – наоборот. Им все равно, сколько обыватели будут платить за бензин в Киеве, Берлине или Амстердаме и что будет с украинской инфраструктурой и ее жителями. Задача – минимизировать доходы России от торговли нефтью и нефтепродуктами и усложнить логистику. По крайней мере, так удары по Усть-Луге и Приморску объясняет украинская пропаганда.

Проблема в том, что для нападений на Усть-Лугу и Приморск украинские беспилотники проходят воздушное пространство стран Прибалтики и Финляндии. Мы писали, что эшелонированная оборона ударных БПЛА должна начинаться на рубеже, как минимум, сорока километров, а расстояние от границы Эстонии до Усть-Луги – чуть больше 20 км, что делает использование воздушного пространства Эстонии соблазнительным для ВСУ. Но вряд ли это главный мотив Зеленского. Киеву нужна провокация.

Предположим, в ходе атаки беспилотниками Ленинградской области украинские диверсанты при помощи ПЗРК собьют над Эстонией гражданский самолет, например, спортивный. Эстонские власти заявят, что самолет был сбит российскими средствами ПВО, результаты расследование подтасуют. После этого по всей Европе, и особенно в странах Прибалтики и Польши, начнётся информационная кампания, главный нарратив которой – мы должны ответить России. Из погибшего пилота создадут образ мученика российской агрессии. На фоне этой истерии европейские ястребы добьются того, что ЕС «закроет» для России Балтийское море, страны Прибалтики начнут открыто пропускать украинские беспилотники через свое воздушное пространство.

Подобное станет возможным из-за кризиса системы коллективной безопасности на Западе. Вспомним, что когда Польша в 2023 году планировала направить свои войска на Украину, вмешался Вашингтон и заставил Варшаву отказаться от этих планов, американцы не хотели допускать эскалации между Россией и НАТО. Но сейчас кризис в самом НАТО. Трамп все чаще говорит о возможном выходе США альянса, или, по крайнем мере, радикальном сокращении его финансирования. И если американцы увязнут в конфликте на Ближнем Востоке, им станет не до Европы и Балтийского региона.

На враждебные действия России придется ответить жестко. Необходимо будет задействовать ВМФ для того, чтобы российские суда могли беспрепятственно ходить по Балтийскому морю. Российское ПВО начнет сбивать украинские беспилотники в воздушном пространстве прибалтийских стран. Это вызовет агрессивную истерию в Европе, политики начнут призывать к войне с Россией, руководители Франции и Британии напомнят, что у них есть ядерное оружие.

Зачем это Зеленскому? Эскалация между Россией и ЕС даст ему возможность де-юре выйти из мирного процесса на волне воинственной истерии, которая возникнет в Европе. Вернее, усилится, потому что истерия и так налицо.

Но представляется, что авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в балтийском регионе. Если США существенно ограничат участие в НАТО, а тем более выйдут из альянса, существование организации утратит всякий смысл. И британцы смогут предложить свои альтернативные проекты.

Так, существуют Объединённые экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) – организация, созданная по инициативе Британии по оборонному сотрудничеству североевропейских стран. В нее входит и Эстония. Сейчас о JEF мало кто слышал, но в случае, если кризис в НАТО, именно подобные структуры выйдут на главные роли. А Британия сможет усилить свое влияние на континентальные страны. Но влияние Британии на континентальные страны должно на чем-то базироваться. У Лондона нет таких военных и экономических возможностей, как у Вашингтона. И британцы в качестве основы для своего контроля над странами Европы будут использовать страх, антироссийские фобии. Британцам нужна Европа, которая в той или иной степени будет под влиянием Лондона, а для этого им нужно, чтобы европейские обыватели дико боялись Россию.