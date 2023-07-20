Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

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Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году? Подробности...
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Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

Еврокомиссии придется продлить запрет на экспорт украинского зерна IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС
Украинское зерно вновь стало причиной для противостояния Варшавы и Брюсселя. На этот раз вместе с Польшей продления запрета на экспорт украинской агропродукции требуют Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Что стоит за нежеланием соседей помогать Украине и как будет действовать Киев, для которого ранее закрылся морской путь экспорта?  Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...

Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные. Подробности...
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Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...
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США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    20 июля 2023, 08:40

    На фоне большого количества событий на саммите НАТО в Вильнюсе почти незамеченным осталось заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что проблему размещения польских войск на Украине никто не поднимает. По его мнению, в этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни Украина, пока она не находится в НАТО.

    Между тем в преддверии саммита, в конце июня – начале июля упорно ходили слухи, что преобразованная в корпус польско-литовская бригада может зайти на территорию Украины и занять оборону на украинско-белорусской границе. Такая схема необходима была ЗЕ-команде, чтобы перебросить воинские части ВСУ с севера страны на юг и усилить ими контрнаступление. Если бы размещение польско-литовского корпуса на границе с Белоруссией прошло успешно, то затем польские войска должны были бы зайти на Западную Украину, а находящиеся там подразделения ВСУ, в свою очередь, отправились бы в Донбасс и в Таврию.

    Кроме того, ввод польских подразделений на Украину был бы фактором обеспечения собственной безопасности ЗЕ-команды в случае окончательного провала контрнаступления, дефицита людей и техники в ВСУ. Таким способом Зеленский и его приспешники могли надеяться, что польские солдаты будут защищать Киев или что польская армия подавит мятеж украинских военных или бунты гражданских, если таковые возникнут.

    Но почему Зеленский и прочие представители украинской оккупационной администрации думали, что Варшава будет их защищать, даже рискуя напрямую втянуть Польшу в войну с Россией? В начале апреля 2023 года в Варшаве Зеленский заявил, что со временем между Польшей и Украиной не будет ни политических, ни экономических границ. А несколько дней спустя в СМИ появилась информация, что Зеленский и польский президент Анджей Дуда подписали некий пакт, который журналисты окрестили «Варшавской унией». Судя по всему, пакт предусматривает создание некой конфедерации Польши и Украины. Понятно, что более богатая и стабильная Польша в случае реализации этого проекта заняла бы ведущую роль в этом союзе. Польская валюта, законы, язык, взгляд на историю стали бы доминирующими. По факту поляки в создании конфедерации видели возрождение Речи Посполитой, ведь польская территория снова простиралась бы от моря до моря.

    Кроме того, польский бизнес пришел бы на украинские земли, а Варшава стала бы центром распределения финансов, которые Запад выделял бы на восстановление Украины.

    Фото: Jan Matejko

    Ко всему прочему, Зеленский и Ко делали все, чтобы задобрить поляков. Например, год назад был принят закон, который почти уравнял права польских граждан на Украине с украинцами. Польский язык вводится в программу украинских школ и включается в перечень выпускных экзаменов. Зеленский отменил 14 октября как День защитника Отечества, так как это день основания УПА*, что сильно не нравилось Варшаве.

    Очень выгодная для поляков сделка и в политическом, и в экономическом плане.

    Но что ЗЕ-команда хотела получить взамен? Конечно же, гарантии личной безопасности и сохранения своей власти на Украине. Однако, чтобы попытаться создать подушку безопасности для киевского режима, противостоять русской армии и запугать врагов Зеленского внутри Украины, Польша должна была ввести на Украину свои войска. А судя по заявлению Зеленского, этого уже не будет. Почему все так быстро изменилось?

    Саммит НАТО в Вильнюсе оказался провальным для Зеленского. Его излюбленная политика публичного шантажа в этот раз потерпела фиаско. Твит Зеленского с выражением недовольства позицией НАТО накануне саммита вызвал недовольство американцев – и украинскому президенту пришлось резко сдать назад и сделать хорошую мину при плохой игре. Фактически американцы указали Зеленскому его место – правителя нищей, втянутой в войну страны. А своей собственной популярностью в мире Зеленский обязан западным СМИ, которые его так распиарили.

    Вероятно, на этом саммите команда Байдена поставила на место не только Зеленского. Во время заседания произошла заочная пикировка между министром обороны Британии Беном Уоллесом и Зеленским. Министр заявил, что Запад не «Амазон» – и посоветовал Зеленскому быть благодарным за помощь. А украинский президент ответил ему с изрядной долей сарказма и даже записал ролик, в котором поиздевался над министром. Но вот что интересно: вернувшись в Великобританию, Уоллес вместо того, чтобы поставить Зеленского на место за дерзость и непочтение, начал оправдываться, заявив, что его не так поняли. Мол, он хотел сказать, что Украине нужно иногда понимать, что во многих странах и в некоторых парламентах не такая сильная поддержка, как в Великобритании. Возникает вопрос: Уоллес изначально критиковал Зеленского по своей инициативе или под давлением американцев? Британия с начала СВО играла заметную роль в формировании политической и военной повестки на Украине. Так, например, глава офиса Зеленского, серый кардинал на Украине Андрей Ермак считается человеком Лондона, а не Вашингтона. В СМИ и Telegram-каналах бытует версия, что вмешательство экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона поставило крест на стамбульских договоренностях весной 2022 года. Он убедил Зеленского отказаться от всяких компромиссов. Уоллес поддерживал Джонсона в его украинской политике. И, вероятно, с точки зрения американцев очень символично, что именно политический скандал между Джонсоном и Зеленским должен положить конец «британской эры» в украинской политике.

    Думается, команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. США готовы поддерживать Украину оружием, финансами, использовать украинскую армию как инструмент своей геополитики, но с одним ограничением: ни США, ни НАТО не должны быть втянуты в конфликт с Россией напрямую. Ввод же польских соединений на территорию Украины мог поставить Белый дом в трудное положение. Если между польскими частями и русской армией начнутся очные боевые столкновения, то как реагировать Вашингтону? Сделать вид, что ничего не происходит – значит, нарваться на критику от республиканских оппонентов за неоказание помощи союзнику. Поддержать поляков – значит, усилить уровень эскалации конфликта и приблизить вероятность ядерной войны.

    Еще более сложную политико-юридическую ситуацию для США и НАТО создаст образование конфедерации Польши и Украины. Остро встанет вопрос о том, должны ли гарантии НАТО распространяться на украинскую территорию. На самом же деле, желание поляков возродить свою империю только создаст проблемы команде Байдена. Поэтому Белый дом и поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

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