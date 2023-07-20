Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

На фоне большого количества событий на саммите НАТО в Вильнюсе почти незамеченным осталось заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что проблему размещения польских войск на Украине никто не поднимает. По его мнению, в этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни Украина, пока она не находится в НАТО.

Между тем в преддверии саммита, в конце июня – начале июля упорно ходили слухи, что преобразованная в корпус польско-литовская бригада может зайти на территорию Украины и занять оборону на украинско-белорусской границе. Такая схема необходима была ЗЕ-команде, чтобы перебросить воинские части ВСУ с севера страны на юг и усилить ими контрнаступление. Если бы размещение польско-литовского корпуса на границе с Белоруссией прошло успешно, то затем польские войска должны были бы зайти на Западную Украину, а находящиеся там подразделения ВСУ, в свою очередь, отправились бы в Донбасс и в Таврию.

Кроме того, ввод польских подразделений на Украину был бы фактором обеспечения собственной безопасности ЗЕ-команды в случае окончательного провала контрнаступления, дефицита людей и техники в ВСУ. Таким способом Зеленский и его приспешники могли надеяться, что польские солдаты будут защищать Киев или что польская армия подавит мятеж украинских военных или бунты гражданских, если таковые возникнут.

Но почему Зеленский и прочие представители украинской оккупационной администрации думали, что Варшава будет их защищать, даже рискуя напрямую втянуть Польшу в войну с Россией? В начале апреля 2023 года в Варшаве Зеленский заявил, что со временем между Польшей и Украиной не будет ни политических, ни экономических границ. А несколько дней спустя в СМИ появилась информация, что Зеленский и польский президент Анджей Дуда подписали некий пакт, который журналисты окрестили «Варшавской унией». Судя по всему, пакт предусматривает создание некой конфедерации Польши и Украины. Понятно, что более богатая и стабильная Польша в случае реализации этого проекта заняла бы ведущую роль в этом союзе. Польская валюта, законы, язык, взгляд на историю стали бы доминирующими. По факту поляки в создании конфедерации видели возрождение Речи Посполитой, ведь польская территория снова простиралась бы от моря до моря.

Кроме того, польский бизнес пришел бы на украинские земли, а Варшава стала бы центром распределения финансов, которые Запад выделял бы на восстановление Украины.

Ко всему прочему, Зеленский и Ко делали все, чтобы задобрить поляков. Например, год назад был принят закон, который почти уравнял права польских граждан на Украине с украинцами. Польский язык вводится в программу украинских школ и включается в перечень выпускных экзаменов. Зеленский отменил 14 октября как День защитника Отечества, так как это день основания УПА*, что сильно не нравилось Варшаве.

Очень выгодная для поляков сделка и в политическом, и в экономическом плане.

Но что ЗЕ-команда хотела получить взамен? Конечно же, гарантии личной безопасности и сохранения своей власти на Украине. Однако, чтобы попытаться создать подушку безопасности для киевского режима, противостоять русской армии и запугать врагов Зеленского внутри Украины, Польша должна была ввести на Украину свои войска. А судя по заявлению Зеленского, этого уже не будет. Почему все так быстро изменилось?

Саммит НАТО в Вильнюсе оказался провальным для Зеленского. Его излюбленная политика публичного шантажа в этот раз потерпела фиаско. Твит Зеленского с выражением недовольства позицией НАТО накануне саммита вызвал недовольство американцев – и украинскому президенту пришлось резко сдать назад и сделать хорошую мину при плохой игре. Фактически американцы указали Зеленскому его место – правителя нищей, втянутой в войну страны. А своей собственной популярностью в мире Зеленский обязан западным СМИ, которые его так распиарили.

Вероятно, на этом саммите команда Байдена поставила на место не только Зеленского. Во время заседания произошла заочная пикировка между министром обороны Британии Беном Уоллесом и Зеленским. Министр заявил, что Запад не «Амазон» – и посоветовал Зеленскому быть благодарным за помощь. А украинский президент ответил ему с изрядной долей сарказма и даже записал ролик, в котором поиздевался над министром. Но вот что интересно: вернувшись в Великобританию, Уоллес вместо того, чтобы поставить Зеленского на место за дерзость и непочтение, начал оправдываться, заявив, что его не так поняли. Мол, он хотел сказать, что Украине нужно иногда понимать, что во многих странах и в некоторых парламентах не такая сильная поддержка, как в Великобритании. Возникает вопрос: Уоллес изначально критиковал Зеленского по своей инициативе или под давлением американцев? Британия с начала СВО играла заметную роль в формировании политической и военной повестки на Украине. Так, например, глава офиса Зеленского, серый кардинал на Украине Андрей Ермак считается человеком Лондона, а не Вашингтона. В СМИ и Telegram-каналах бытует версия, что вмешательство экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона поставило крест на стамбульских договоренностях весной 2022 года. Он убедил Зеленского отказаться от всяких компромиссов. Уоллес поддерживал Джонсона в его украинской политике. И, вероятно, с точки зрения американцев очень символично, что именно политический скандал между Джонсоном и Зеленским должен положить конец «британской эры» в украинской политике.

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Думается, команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. США готовы поддерживать Украину оружием, финансами, использовать украинскую армию как инструмент своей геополитики, но с одним ограничением: ни США, ни НАТО не должны быть втянуты в конфликт с Россией напрямую. Ввод же польских соединений на территорию Украины мог поставить Белый дом в трудное положение. Если между польскими частями и русской армией начнутся очные боевые столкновения, то как реагировать Вашингтону? Сделать вид, что ничего не происходит – значит, нарваться на критику от республиканских оппонентов за неоказание помощи союзнику. Поддержать поляков – значит, усилить уровень эскалации конфликта и приблизить вероятность ядерной войны.

Еще более сложную политико-юридическую ситуацию для США и НАТО создаст образование конфедерации Польши и Украины. Остро встанет вопрос о том, должны ли гарантии НАТО распространяться на украинскую территорию. На самом же деле, желание поляков возродить свою империю только создаст проблемы команде Байдена. Поэтому Белый дом и поставил крест на Речи Посполитой 2.0.