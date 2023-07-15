Польша провалила попытку защитить собственных фермеров от Украины

Эксперты оценили последствия неограниченного импорта украинской с/х продукции в Польшу

Польша все сильнее страдает от неограниченного импорта украинской агропродукции. О проблеме говорят не только местные фермеры, но и власти. Однако Еврокомиссия (ЕК), призванная регулировать подобные вопросы, пока просьбы и даже требования Варшавы игнорирует. К чему приведет попытка ЕК облегчить жизнь украинских аграриев?

В Польше шокированы объемами импорта украинского зерна. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак. По его словам, за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы за тот же период увеличился в 300 раз.

Кроме того, добавляет профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022-го. Причем данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт так называемого технического зерна.

Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.

Однако на этом проблемы Варшавы не заканчиваются. Новые сложности для Польши связаны с поставками украинской малины и клубники. Как сообщил глава минсельхоза страны Роберт Телюс, власти были вынуждены обратиться к Еврокомиссии с просьбой ограничить импорт. При этом изначально вопрос подняли местные фермеры.

Замминистра сельского хозяйства республики Януш Ковальский отметил, что 42 тыс. польских фермеров, выращивающих малину, ждут решения в этой области. В 2022 году они вырастили 105 тыс. тонн малины на 21 тыс. гектаров земли, но теперь они обеспокоены, поскольку импорт замороженной ягоды в Польшу с Украины вырос на треть, составив 22 тыс. тонн.

На эту тему

Украинское зерно не первый месяц создает проблемы в странах Восточной Европы. Так, еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала , как зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины. Тогда отмечалось, что Евросоюз не смог предусмотреть последствия отмены квот. Как следствие, страны ЕС оказались в ситуации, когда им приходится делать выбор: либо помощь Украине, либо поддержание собственной экономики.

Сейчас же, отмечают эксперты, ситуация обострилась еще больше. Ограниченная в собственном суверенитете Польша просто не в состоянии противостоять давлению ЕК, которая намерена и впредь фокусироваться на помощи украинским фермерам.

«Польша занимает пятое место в мире и первое в ЕС по производству малины. И только за год на их внутренний рынок вывалилось дополнительно более 20 тыс. тонн украинской ягоды. Это очень много. Естественно, Варшава этим недовольна», – сказал экономист Иван Лизан.

«Однако совершенно очевидно, что ЕК не согласится на введение ограничений. Дело в том, что изначально украинский экспорт географически делился на три направления – СНГ с доминирующим рынком в России, страны дальнего зарубежья и ЕС, – объясняет собеседник. – С началом СВО первые два направления отвалились. На первый и единственный план вышел рынок Евросоюза. ЕК в попытке облегчить жизнь украинцам отменила квоты на экспорт. Тогда все украинское сырье волной хлынуло в ЕС», – напоминает эксперт.

«Там в буквальном смысле офигели от масштабов. С одной стороны, для животноводства это плюс – дешевое зерно повышает рентабельность мяса. У поляков в какой-то момент даже наблюдался рост поголовья свиней и был введен экспорт на Украину. С другой стороны, страдает растениеводство, поскольку на рынки вывалился огромный объем украинской пшеницы», – продолжает экономист.

«Когда же Варшава стала кричать о необходимости все запретить и ввела ограничения на национальном уровне, оставив только транзит украинской продукции, возмутились уже в ЕК. В результате вместо национальных были введены наднациональные ограничения», – указывает он. «Сейчас схема будет повторяться, раз уж она один раз прокатила в вопросе зерна. Но

фактически, стремление ЕС облегчить жизнь Украине привело к тому, что теперь часть Восточной Европы буквально захлебывается», –

убежден Лизан. «С Украины выехали, по разным оценкам, от 5 до 7 млн человек только за 2022-2023 годы. Внутреннее потребление сократилось гораздо существеннее, нежели производство. Возник избыток продовольствия», – добавляет экономист Антон Любич.

«У этого процесса существует выраженный региональный крен – он сильнее проявляется на западе Украины. Оттуда продовольствие выгоднее везти в Польшу, чем до Одессы. Как результат – хлынувшая в Польшу украинская агропродукция», – продолжает эксперт.

«Очевидно, что продукция польских фермеров не может по себестоимости конкурировать с этим потоком. Суверенная страна в такой ситуации вводила бы минимальные вывозные цены. Это позволило бы зарабатывать не за счет собственных фермеров», – объяснят собеседник.

«Тогда невостребованная внутри государства продукция уходила бы на экспорт, но по ценам, обеспечивающим рентабельность местных фермеров. Однако Польша, как член ЕС, имеет лимитированный суверенитет, и насколько она в состоянии и вправе защищать своих фермеров без окриков из Брюсселя – вопрос, скорее, риторический», – заключает Любич.