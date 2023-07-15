Экономист назвал причины недовольства Польши импортом украинского зерна и малины

Экономист Лизан: Попытки ЕС облегчить жизнь украинскому с/х создали проблемы для фермеров Восточной Европы

Евросоюз, отменив квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пытался облегчить жизнь Украине, но в итоге Восточная Европа захлебывается этим сырьем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Польше назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна, а также потребовали запретить импорт малины и клубники.

«Польша занимает пятое место в мире и первое в ЕС по производству малины. И только за один год на их внутренний рынок вывалилось дополнительно более 20 тыс. тонн украинской ягоды. Это очень много. И, естественно, Варшава этим недовольна», – сказал экономист Иван Лизан.

«Однако совершенно очевидно, что ЕК не согласится на введение ограничений. Дело в том, что изначально украинский экспорт географически делился на три направления – СНГ с доминирующим рынком в России, страны дальнего зарубежья и ЕС», – объясняет собеседник.

«С началом СВО первые два направления отвалились. И тогда на первый и единственный план вышел рынок Евросоюза. Еврокомиссия в попытке облегчить жизнь украинцам отменила квоты на экспорт. И тогда все украинское сырье волной хлынуло в ЕС», – напоминает эксперт.

«Там в буквальном смысле офигели от масштабов. С одной стороны, для животноводства одни плюсы – дешевое зерно повышает рентабельность мяса. У поляков в какой-то момент даже наблюдался рост поголовья свиней и был введен экспорт на Украину. Но, с другой стороны, страдает растениеводство, поскольку на рынки вывалился огромный объем украинской пшеницы», – продолжает экономист.

«Когда же Варшава стала кричать о необходимости все запретить и ввела ограничения на национальном уровне, оставив только транзит украинской продукции, возмутились уже в ЕК. В результате вместо национальных были введены наднациональные ограничения», – указывает он.

«Сейчас схема будет повторяться, раз уж она один раз прокатила в вопросе зерна. Но фактически стремление ЕС облегчить жизнь Украине привела к тому, что теперь часть Восточной Европы буквально захлебывается», – заключил Лизан.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, шокируют. В интервью изданию Rzeczpospolita он сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.

Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.

При этом чуть ранее глава польского минсельхоза Роберт Телюс сообщил, что власти Польши решили попросить Европейскую комиссию (ЕК) наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники с Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок. Изначально с требование ввести ограничения на украинскую ягоду выступили польские фермеры.