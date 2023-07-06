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В Польше потребовали запретить импорт замороженной малины с Украины
Польские фермеры потребовали запретить импорт замороженной малины с Украины
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Фермеры Польши требуют от властей запретить импорт замороженной малины с Украины, поскольку это дестабилизирует рынок ягод в стране, заявил в Сейме заместитель министра сельского хозяйства республики Януш Ковальский.
По его словам, 42 тыс. польских фермеров, выращивающих малину, ждут решения в этой области. В 2022 году они вырастили 105 тысяч тонн польской малины на 21 тыс. гектаров земли, но теперь они обеспокоены, поскольку импорт замороженной малины в Польшу с Украины вырос на треть, составив 22 тыс. тонн, передает РИА «Новости».
Правительство Польши ищет решение сложившейся проблемы.
Ранее сообщалось, что польским фермерам из-за украинского зерна решили возместить расходы на новые хранилища.
СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ
Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений
МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке
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Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии.
Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном
В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении
Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения.
Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир.
В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр».
Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.
Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик
War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы
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Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.
Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.
Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.
Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.
Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе».
Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса
Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС.
По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент.
Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.
Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости».
АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
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Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.
«Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.
«По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.
Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Взрывы прогремели во Львове и Тернополе
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Тернополе
Взрывы прозвучали в украинских городах Львове и Тернополе в ночь на четверг, 6 июля, пишут СМИ Украины.
По информации издания «Зеркало недели», во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО, передает РИА «Новости».
Взрывы во Львове, как уточняется, прогремели несколько раз.
Между тем во всех областях Украины отменили действовавшую ранее воздушную тревогу, передает ТАСС.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.
Прошлой ночью взрывы прозвучали в Харьковской области.
МИД: Поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Протестующие во Франции применяют оружие, которое западные страны поставляют киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Поставляемое Киеву оружие оказывается в руках протестующих и применяется против французских правоохранителей, заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что оружие поставляют сама Франция, НАТО и другие западные страны, средства, вливаемые в украинских националистов, бумерангом оказываются на территории самих стран-спонсоров и «бьют по их собственному народу».
В среду глава МВД Франции Жеральд Дармен заявил, что по всей стране прекратились беспорядки.
Миллер заявил о нарушении Нафтогазом обязательств перед Газпромом
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Нафтогаз нарушает контрактные обязательства с Газпромом и пытается организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, в качестве ответа могут последовать санкции со стороны России, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
Нафтогаз продолжает попытки провести «недобросовестные судебные разбирательства» по транзиту газа в ЕС и при этом сам нарушает под надуманными предлогами свои контрактные обязательства перед Газпромом, сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Нафтогаз не принимает газ из России в точке входа Сохрановка, но требует оплату за его транзит. Попытки украинской компании продолжить арбитражное разбирательство указывают на отсутствие конструктивного отношения к организации транзита газа и на враждебное отношение к России, констатировал глава Газпрома.
Нафтогаз подал многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких действий могут быть введены санкции с российской стороны, и тогда «любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны».
Арбитражное разбирательство с Нафтогазом нелегитимно и участие в процессе бессмысленно, так как рассчитывать на нейтральное право в Швеции и Швейцарии не приходится, сказал Миллер.
Ранее Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать наступление раньше
Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил представителям США и европейским лидерам, что хочет начать контрнаступление ВСУ раньше.
Зеленский заявил, что замедление контрнаступления происходит из-за «определенных трудностей на поле боя». По его словам, виной всему – минирование. Он признался, что хотел начать наступление ВСУ раньше, поскольку чем позже оно началось бы, тем больше территории российская сторона успела бы заминировать, передает ТАСС.
Президент Украины выразил США благодарность за поддержку, назвав их лидерами в поддержке его страны, отметив при этом, что говорил и американской стороне, и главам Европы, что Киев хочет наступать как можно раньше и что ВСУ нуждается в оружии и боеприпасах. «Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», – сказал Зеленский.
Москва ранее заявила, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований.
Минобороны сообщило о возвращении из плена на Украине российских военных
Минобороны заявило о возвращении 45 российских военных из плена на Украине
Из украинского плена вернулись 45 военнослужащих ВС России, заявили в российском Министерстве обороны в четверг.
Бойцов удалось вернуть в результате переговорного процесса, всего возвращено 45 человек, в плену им угрожала смертельная опасность, сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».
Освобожденных бойцов отправят в медицинские учреждения ведомства самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию.
Военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.