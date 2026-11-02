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Шойгу связал агрессию Запада с приближением победы в спецоперации
Шойгу: Запад становится агрессивнее по мере успешного завершения спецоперации
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что западные государства ведут себя все более агрессивно по мере того, как российская сторона приближается к успешному завершению специальной военной операции.
«Чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощрённее становятся эти попытки», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости».
По его словам, отдельные европейские деятели давно не могут смириться с существованием и развитием России. Секретарь Совбеза отметил, что попытки захвата российской территории, ее ресурсов и порабощения народов предпринимались неоднократно, однако военным путем этого достичь не удалось, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что страна всякий раз давала отпор агрессорам. Свои заявления Шойгу сделал в Москве на открытии международной недели «Народы России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке лиц для уничтожения российской государственности.
В прошлом месяце он назвал поддержку несистемной оппозиции одним из способов борьбы Запада с Москвой.
Летом секретарь Совбеза сообщил о невозможности компенсировать дефицит энергоресурсов в мире.