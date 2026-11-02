Премьер Бельгии собрался в отставку из-за бюджетного кризиса

Politico: Премьер Бельгии Де Вевер подаст в отставку из-за бюджетного кризиса

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер намерен подать прошение об отставке королю Филиппу из-за угрозы распада правящей коалиции пяти партий на фоне неудачных попыток закрыть дефицит бюджета в 10 млрд евро, пишет Politico.

В выходные представители правительства пытались согласовать финансовый документ на следующий год, однако к утру понедельника переговоры завершились безрезультатно. Вторник считался неофициальным крайним сроком для заключения сделки, так как бюджет должен пройти утверждение в парламенте до конца текущего года. При этом глава кабинета министров категорически исключил вариант перехода на временный бюджет.

Основные разногласия возникли между фламандскими социалистами, выступающими за повышение налогов для граждан с высокими доходами, и франкоязычным правоцентристским «Реформаторским движением», которое заблокировало эту инициативу и реформу налога на добавленную стоимость.

«На столе остается слишком много налогов», – заявил вице-премьер от «Реформаторского движения» Давид Кларинваль.

Де Вевер рассчитывал продемонстрировать финансовым рынкам готовность Брюсселя выполнять европейские обязательства: в 2025 году дефицит составил 5,2% ВВП, и прогнозируется его дальнейший рост. В случае проведения досрочных выборов в стране ожидается усиление позиций крайне правой партии «Фламандский интерес» и крайне левой Партии трудящихся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил о планах передать Украине десять истребителей F-16 до конца года.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Бельгийский премьер Барт де Вевер блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.