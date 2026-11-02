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Глава Дагестана Щукин пообещал Путину выполнить поставленные задачи
Глава Дагестана Федор Щукин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за оказанное доверие и заверил в выполнении всех поставленных главой государства задач.
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости». Руководитель региона официально вступил в должность в середине октября.
«Хотел поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то высочайшее доверие, которое вы оказали мне, за то доверие, которое оказали мне дагестанцы. Это, безусловно, аванс, который необходимо отрабатывать в полном объеме… Все задачи, поставленные вами, будут выполняться», – сказал Щукин.
Глава республики отметил наличие четкого понимания направлений для дальнейшей корректировки работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о героической службе военнослужащих из Дагестана в зоне специальной военной операции.
Глава государства лично поздравил Федора Щукина с избранием на должность.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи политиков.