Захарова назвала Каллас пугалом в «прекрасном саду» ЕС

Захарова: Каллас стала пугалом в прекрасном саду ЕС

Tекст: Вера Басилая

«Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в «еэсовском прекрасном саду». Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что никто не спрашивал у Каллас советов по организации встреч G20, и ее мнение на эту тему никому не интересно, пишет «Комсомольская правда».

Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года. Евросоюз также является членом «Двадцатки» и будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Каллас в числе участников саммита не значится.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия Путина в саммите G20.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.