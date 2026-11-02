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    2 ноября 2026, 14:15 • Новости дня

    Глава Дагестана Щукин пообещал Путину выполнить поставленные задачи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Дагестана Федор Щукин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за оказанное доверие и заверил в выполнении всех поставленных главой государства задач.

    Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости». Руководитель региона официально вступил в должность в середине октября.

    «Хотел поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то высочайшее доверие, которое вы оказали мне, за то доверие, которое оказали мне дагестанцы. Это, безусловно, аванс, который необходимо отрабатывать в полном объеме… Все задачи, поставленные вами, будут выполняться», – сказал Щукин.

    Глава республики отметил наличие четкого понимания направлений для дальнейшей корректировки работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о героической службе военнослужащих из Дагестана в зоне специальной военной операции.

    Глава государства лично поздравил Федора Щукина с избранием на должность.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи политиков.

    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Захарова назвала Каллас пугалом в «прекрасном саду» ЕС

    Захарова: Каллас стала пугалом в прекрасном саду ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против приглашения президента Владимира Путина на саммит G20 в США, назвала ее пугалом в «прекрасном саду», которое наводит страх глупыми заявлениями.

    «Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в «еэсовском прекрасном саду». Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – заявила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что никто не спрашивал у Каллас советов по организации встреч G20, и ее мнение на эту тему никому не интересно, пишет «Комсомольская правда».

    Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года. Евросоюз также является членом «Двадцатки» и будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Каллас в числе участников саммита не значится.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия Путина в саммите G20.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

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    2 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.

    Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    2 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят на саммите АТЭС двусторонние отношения

    Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС обсудят двусторонние отношения и координацию на международной арене, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Повестка дня схожа во многих случаях. Это такой экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях. Вы знаете, что объем нашего взаимодействия и сотрудничества практически невозможно преувеличить. Это гигантский объем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По его словам, лидеры двух стран также обменяются мнениями по всем актуальным вопросам. Песков подтвердил, что Москва с нетерпением ждет этой встречи.

    Он добавил, что точных планов проведения двусторонней встречи Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС пока нет, но понимание по этому вопросу скоро появится. Песков напомнил, что двусторонние контакты, как правило, согласовываются ближе к дате мероприятия.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявил об отсутствии окончательного подтверждения возможного саммита лидеров России, США и КНР на полях форума.

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    2 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве ж/д пути

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.

     Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.

    Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями России и Китая, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Ширина колеи нового пути составит 1435 мм.

    Россия и Китай будут сотрудничать на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности станет точка стыка на российско-китайской государственной границе. Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли 42 совместных документа в ходе визита президента России в КНР.

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    2 ноября 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков допустил общение Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков рассказал о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться, если оба прибудут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    «С уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться: или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в Китае 18–19 ноября. Как отметил представитель Кремля, трехсторонние переговоры по Украине и организация встречи лидеров России, Китая и США не связаны друг с другом.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио рассказал об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о подготовке программы пребывания Владимира Путина на саммите АТЭС.

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    2 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости

    Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что отличные показатели рождаемости в регионе требуют решения возникающих проблем в социальной сфере.

    Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.

    «Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.

    По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.

    В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.

    Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.

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    2 ноября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков заявил о ежедневных кибератаках на сайт президента России

    Ресурсы российских ведомств оказались под постоянной угрозой кибератак

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт главы российского государства ежедневно подвергается большому числу кибератак.

    Официальный интернет-ресурс Кремля каждый день сталкивается с серьезными киберугрозами, передает ТАСС.

    Представитель Кремля прокомментировал недавнюю атаку на мобильное приложение МЧС, из-за которой пользователи получили фейковые сообщения. По его словам, в настоящее время электронные ресурсы всех российских ведомств находятся под постоянной угрозой.

    «Интернет-сайт президента Российской Федерации подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день. Так же и другие ведомства», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

    В сентябре руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил об успешном отражении масштабных кибератак на столичную систему дистанционного электронного голосования.

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    2 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил о подготовке программы визита Путина на саммит АТЭС

    Песков: Конкретики по встрече лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС пока нет

    Tекст: Ольга Иванова

    Программа пребывания президента России Владимира Путина на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне пока находится в стадии подготовки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы находимся в контакте прежде всего с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретики по возможной трехсторонней встрече нет», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября. По словам Пескова, возможные трехсторонние переговоры по Украине и саммит лидеров России, Китая и США не связаны между собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    В среду Песков заявил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств.

    В прошлом месяце британская газета Guardian назвала предложение Путина провести саммит с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином имеющим значимые последствия для остального мира.

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    2 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Дагестана Щукиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня будет с докладом глава Республики Дагестан Федор Щукин. Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион наш. Поэтому подробно о делах Дагестана сегодня пойдет разговор на этой встрече», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    В апреле Песков сообщил о поручениях Путина по оказанию помощи жителям Дагестана после стихийного бедствия.

    В прошлом году Путин провел рабочую встречу с предыдущим главой Дагестана Сергеем Меликовым.

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    2 ноября 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин поздравил Щукина с избранием главой Дагестана

    Путин лично поздравил Щукина с избранием главой Дагестана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Дагестана Федором Щукиным и лично поздравил его с избранием на должность.

    Президент Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана. Это все-таки особый регион – форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – заявил Путин.

    Федор Щукин официально вступил в должность руководителя республики в середине октября. До этого он занимал пост врио главы Дагестана. На предыдущей встрече в сентябре он докладывал президенту о ликвидации последствий весенних паводков, строительстве социальных объектов и мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи Путина со Щукиным.

    В сентябре Путин потребовал развивать в Дагестане систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

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    2 ноября 2026, 13:59 • Новости дня
    Путин поручил Щукину поддерживать семьи бойцов спецоперации

    Путин поручил главе Дагестана помогать вернувшимся ветеранам спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил о необходимости оказывать всестороннюю поддержку семьям участников специальной военной операции и возвращающимся с фронта ветеранам.

    Глава государства подчеркнул важность заботы о военнослужащих и их близких на региональном уровне, передает ТАСС.

    «Нужно оказывать помощь и поддержку и нашим военнослужащим, членам их семей, и, конечно, тем ребятам, которые возвращаются с боевой работы, тем более если они возвращаются с какими-то проблемами, связанными со здоровьем», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи Путина с Щукиным.

    В сентябре Путин потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции в Дагестане.

    Щукин анонсировал появление Дома ветеранов СВО в центре Махачкалы.

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    2 ноября 2026, 13:56 • Новости дня
    Путин отметил героизм военнослужащих из Дагестана в зоне спецоперации

    Путин заявил о мужестве и героизме бойцов из Дагестана в зоне спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что военнослужащие из республики блестяще и героически воюют в зоне специальной военной операции.

    Глава государства отметил преданность жителей республики своей малой родине и всей стране, передает РИА «Новости».

    «Принимают участие в специальной военной операции, причем на всяких должностях, в том числе на высоких, можно сказать, высших должностях в Вооруженных силах Российской Федерации. Воюют блестяще, мужественно, храбро, героически», – заявил Путин.

    Президент также подчеркнул, что дагестанцы на протяжении многих лет подтверждают свою преданность России и занимают активную государственную позицию по основным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре президент потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции в Дагестане.

    Глава государства высоко оценил участие жителей республики в спецоперации.

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    2 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин ратифицировал соглашение об обмене данными по судебным актам в СНГ

    Путин подписал закон об обмене данными по судебным актам со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с рядом стран СНГ о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов.

    Глава государства ратифицировал соглашение с рядом стран СНГ о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    Соглашение от имени России было подписано 13 мая 2025 года. Среди его участников Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент.

    Соглашение определяет основные направления сотрудничества органов принудительного исполнения по обмену информацией. Целью обмена является обеспечение принудительного исполнения исполнительных документов и повышение эффективности использования механизмов правовой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной.

    Летом Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары.

    В марте президент утвердил обязательный сбор биологических данных военнослужащих.

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    2 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о регистрации и эксплуатации аттракционов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий вопросы эксплуатации, технического состояния, регистрации и учета аттракционов в России.

    Закон разграничивает полномочия органов власти: правительство будет обеспечивать проведение единой госполитики в этой сфере, утверждать правила госрегистрации и устанавливать требования к состоянию и эксплуатации аттракционов. Также кабмин определит ответственные федеральные органы, документ опубликован на портале правовой информации.

    Высшие исполнительные органы власти регионов будут утверждать положения о контроле в этой сфере. Региональные органы смогут заниматься госрегистрацией аттракционов и выдавать регистрационные знаки. Учет аттракционов станет обязательным и будет осуществляться через региональные информационные системы.

    Аттракционы подлежат оценке соответствия требованиям техрегламента. Эксплуатанты будут обязаны проводить полную проверку после простоя свыше 12 месяцев или разборки. Оценка технического состояния должна проводиться не реже одного раза в год.

    Определен перечень оснований для запрета эксплуатации, включая отсутствие госрегистрации или истечение срока службы. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутат Мария Василькова отметила приоритет безопасности посетителей в законе об аттракционах.

    Во вторник Госдума приняла закон о правилах безопасного использования и обязательного учета аттракционов.

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      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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