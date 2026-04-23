  • Новость часаПарламент Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Власти рассказали о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 13:45 • Новости дня

    Песков: Поручения Путина о помощи жителям Дагестана ускоренно прорабатываются

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дал срочные поручения по оказанию помощи жителям Дагестана после стихийного бедствия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Путин ранее отмечал важность внимательного отношения к беде каждого жителя республики, учитывая чрезвычайный характер произошедшего в регионе бедствия, передает РИА «Новости».

    «Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы поручением главы государства. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве. Работа ведется в этом направлении», – заявил Песков.

    Напомним, в МЧС сообщили, что последствия сильных затоплений на Северном Кавказе успешно ликвидированы, однако сотни местных жителей пока остаются в пунктах временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля сильные ливни подтопили более тысячи жилых домов в Дагестане. Глава МЧС Александр Куренков называл темпы восстановления пострадавших районов Чечни фантастическими. К концу апреля под водой оставались лишь 49 дагестанских зданий.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    Комментарии (34)
    22 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой генерала
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Ольга Иванова

    Арестованная после автоаварии с двумя погибшими в центре столицы девушка состоит в прямом родстве с бывшим советником министра обороны, стало известно изданию MSK1.RU.

    Предполагаемая виновница резонансной автомобильной аварии в центре Москвы Анна Владимирова приходится внучкой генералу Николаю Аброськину, передают «Вести» со ссылкой на издание MSK1.RU. Ранее этот высокопоставленный военный занимал должность советника министра обороны России. В результате трагического инцидента на дороге погибли два человека, а саму девушку решением суда заключили под стражу.

    В прессе появились и другие подробности о семье арестованной москвички. Выяснилось, что мать автомобилистки Татьяна Владимирова является проректором Московского педагогического университета (МПГУ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил виновницу смертельной аварии в следственный изолятор.

    Столичная полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими.

    Комментарии (30)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    @ U.S. Navy Photo/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов за четыре недели войны с Ираном израсходовали более 850 ракет Tomahawk и половину арсенала ракет для комплексов Patriot и THAAD.

    Как передает ТАСС, член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан проинформировал о масштабных расходах американских вооруженных сил на вооружение за первые четыре недели военных действий против Ирана. По его словам, в этот период американская армия потратила более одной тысячи крылатых ракет JASSM, что составляет 20% всего арсенала.

    Было использовано свыше 850 ракет Tomahawk, что превышает треть запасов. Райан отметил, что текущие темпы производства этих ракет позволяют выпускать только 80 единиц в год, поэтому за четыре недели был израсходован десятилетний запас.

    Конгрессмен также подчеркнул, что половина всех имеющихся ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны THAAD и Patriot уже применена в ходе конфликта.

    Он заявил: «За этот период была потрачена половина наших перехватчиков THAAD и Patriot».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потеряли более 55 млрд долларов на проведение 50-дневной военной операции против Ирана.

    В Тегеране на массовых митингах демонстрировали новейшие иранские ракеты.

    Пентагон в следующем году планирует рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов, из которых почти 75 млрд выделено на беспилотные вооружения.

    Комментарии (7)
    23 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась переоснащения более 500 детских поликлиник

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках инициативы «Единой России» до 2030 года планируется модернизировать более 500 детских поликлиник, а также улучшить поддержку семей с детьми, сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    По словам Кузнецовой, до 2030 года в России планируется переоснастить более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц, передает «Единая Россия».

    Инициатива реализуется в рамках масштабной программы поддержки семей с детьми, которую ведёт партия. По словам председателя комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, эта работа охватывает социальные и финансовые меры поддержки.

    Кузнецова отметила, что «Единая Россия» добилась важной донастройки мер помощи, включая уточнение правил назначения пособий при рождении следующего ребёнка и расширение их доступности для семей с небольшим превышением доходов. Кроме того, в страховой стаж многодетных матерей теперь засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет, что позволило провести перерасчёт и увеличить пенсии 400 тыс. женщин. Матери-героини получили право на льготы, аналогичные Героям Труда России.

    Партия поддержала продление ипотечных программ для семей до 2030 года. Уже 1,5 млн семей смогли улучшить жилищные условия по льготной семейной ипотеке, а 880 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Финансирование программ поддержки увеличено на 23%, и в ближайшие три года будет выделено почти 1,8 трлн рублей.

    В 62 регионах созданы 219 семейных МФЦ, работающих по принципу «одного окна», за год их услугами воспользовались около 300 тыс. семей. Закреплено преимущественное право на получение места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сёстры там уже учатся.

    В сфере здоровья детей за прошлый год обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и роддомах. Все новорождённые проходят расширенный скрининг на 36 заболеваний, а более 20,7 тыс. мам воспользовались программой послеродового сопровождения «Вместе в жизнь». Также партия работает над развитием системы ранней помощи и внедрением здоровьесберегающих подходов в образовании при поддержке Минпросвещения России.

    За два года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17% и достигло 2,9 млн, где воспитываются 9,5 млн детей – это 29% всех детей России. Вопросы поддержки семей и многодетности будут обсуждаться на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Петербурге, а предложения участников войдут в новую Народную программу.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Песков сообщил, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой диалог должен быть результативным и состояться только на завершающем этапе переговорного процесса.

    «Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», – подчеркнул Песков.

    Таким образом, российская сторона считает целесообразной личную встречу президентов только при наличии готовых к подписанию соглашений, заявили в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по украинскому кризису.

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (21)
    23 апреля 2026, 09:20 • Новости дня
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%

    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43% за десять месяцев, причем количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек.

    Число работников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% за десять месяцев и на 1 апреля составило 105147 человек, передают «Ведомости». В июне прошлого года таких было только 73572. Самые высокие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае, согласно данным Роструда, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля.

    Чаще других на грани увольнения оказались сотрудники сфер управления финансами, налогообложения, больниц и органов госуправления.

    За IV квартал 2025 года крупные и государственные организации уволили 32600 человек – это на 59% больше, чем годом ранее. Компании стали реже нанимать новых работников вместо уволенных и чаще переводить сотрудников на неполный день или сокращенную неделю. В 13% организаций уже идет оптимизация численности персонала, массовые сокращения затронули 2% компаний.

    Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР Олег Соколов отметил: «Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года». По его словам, массового характера сокращения пока не носят и затрагивают в первую очередь бюджетный сектор и органы власти. Основные причины – дефицит федерального и региональных бюджетов, повышение производительности труда, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

    На частные предприятия влияют снижение деловой активности и высокая ставка Банка России. Профессор Александр Сафонов пояснил, что компании вынуждены сокращать персонал из-за дорогих кредитов и снижения спроса. Число сотрудников с сокращенным рабочим днем к апрелю достигло 82394 человек, а работников в простое осталось около 40 тыс. Рост неполной занятости и простоя продолжается с 2024 года, сейчас без реальных увольнений снизить издержки предприятиям становится сложно. В IV квартале 2025 года на частичной занятости и в простое оказалось 1,6 млн сотрудников, больше всего – в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат зафиксировал рост количества сокращенных работников в России на 60% за 2025 год.

    Власти запланировали увольнение около 400 тысяч сотрудников территориальных подразделений федеральных ведомств.

    Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов отметил сохранение острого дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.

    Комментарии (17)
    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Комментарии (9)
    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.

    При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.

    В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.

    Комментарии (31)
    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    Комментарии (13)
    22 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не намерена выполнять требование Верховного комиссара ЕС Каи Каллас по «смене курса», заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузии нечего менять, ее правительство избрано народом и защищает интересы страны, делая все для этого», – сказала она журналистам в среду.

    Комментируя заявление Каи Каллас о «четком сигнале глав МИД стран ЕС Грузии о необходимости смены курса», глава МИД Грузии сказала, что «если кому что и следует менять, так это европейской бюрократии – свое отношение к Грузии».

    Мака Бочоришвили заявила, что «Каллас продолжает использовать вопрос ЕС как инструмент по отношению к Грузии».

    «Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом», – сказала министр иностранных дел Грузии.

    По ее словам, правительство Грузии «делает все для поддержания мира, стабильности и экономического развития».

    «Непонятно, что в этом курсе не нравится Кае Каллас, чем он неприемлем для Евросоюза», – заявила глава грузинской дипломатии.

    Комментарии (8)
    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Депутат Германова предложила уехавшему писателю Остеру сдать российские награды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Детскому писателю Григорию Остеру, переехавшему в Латвию после начала спецоперации, следует добровольно отказаться от всех полученных в России государственных наград, заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

    Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выразила мнение о необходимости лишения писателя регалий, передает РИА «Новости». Парламентарий подчеркнула, что литератор допускал антироссийские высказывания и поддержал запрет русскоязычных постановок в латвийском кукольном театре.

    «Вот в настоящее время он кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране», – заявила Германова.

    Григорий Остер является заслуженным деятелем искусств и лауреатом Государственной премии. В его творческом багаже десятки произведений, многие из которых легли в основу известных советских мультфильмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений Григория Остера «Вредные советы» на наличие сомнительных педагогических установок. Издательство АСТ заявило об отсутствии официальных запросов от правоохранительных органов по поводу этой книги.

    Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил лишать государственных званий оскорбляющих Россию артистов.

    Комментарии (11)
    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    Комментарии (9)
    23 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    Депутат из Риги раскрыл причину антироссийских заявлений Вайкуле

    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Латвийская певица Лайма Вайкуле вынуждена озвучивать антисоветскую и антироссийскую повестку исключительно из конъюнктурных соображений и необходимости соблюдать местные правила, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

    Политик уверен, что артистка действует под давлением обстоятельств, связанных с ее проживанием в Прибалтике, передает РИА «Новости».

    «Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю», – подчеркнул депутат Рижской думы Алексей Росликов.

    Он добавил, что в России певица чувствовала себя значительно комфортнее. По его словам, там ее любили, уважали, и она была вхожа в кабинеты первых лиц и политиков. Росликов признался, что не понимает решения Вайкуле променять благополучную жизнь в России на Латвию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили концерт Лаймы Вайкуле в Кишиневе по техническим причинам.

    Комментарии (11)
    Главное
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации