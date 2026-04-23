    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    19 комментариев
    23 апреля 2026, 14:59 • Новости дня

    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии

    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие политики все чаще выражают недовольство действиями израильского правительства, что свидетельствует о возможном ослаблении традиционной поддержки со стороны Берлина, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, немецкие власти в последние недели усилили критику в адрес Израиля, что стало заметным изменением по сравнению с их традиционной поддержкой.

    Канцлер Фридрих Мерц и другие официальные лица резко высказались о действиях Израиля, в частности, осудили недавний закон о смертной казни, который распространяется только на палестинцев, совершивших нападения. Официальный представитель Мерца заявил, что правительство Германии «сожалеет о решении Кнессета и не может его одобрить».

    Второй причиной недовольства стала военная кампания Израиля в Ливане. Мерц публично предупредил, что интенсивность боевых действий может подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, и призвал прекратить атаки в Ливане. Он подчеркнул, что Германия и ее европейские партнеры неоднократно просили израильское правительство остановить удары.

    Третьей причиной стало ускорение израильской политики по укреплению контроля над Западным берегом. Мерц выразил обеспокоенность по поводу возможной де-факто аннексии этой территории и подчеркнул недопустимость таких действий. Ранее Германия уже выражала свои опасения по этому поводу, однако столь публичное заявление стало редкостью.

    Высказывания немецких лидеров вызвали ответную реакцию из Израиля, включая резкую критику со стороны министра финансов, но посол Израиля в Германии встал на защиту Мерца, подчеркнув значимость германо-израильских отношений.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал ситуацию в секторе Газа неприемлемой. Позже немецкий политик провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    Комментарии (34)
    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    Комментарии (39)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    Комментарии (22)
    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    Израиль решил переселить племя из Индии
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    Комментарии (7)
    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    Комментарии (6)
    23 апреля 2026, 10:09 • Новости дня
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии, включающее рост численности армии и модернизацию Бундесвера с акцентом на новые угрозы.

    Германия представила масштабную стратегию по укреплению своих вооружённых сил, цель которой – к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, передает Defense News.

    Новый пакет документов включает первую самостоятельную военную стратегию страны, профиль необходимых возможностей, план увеличения численности личного состава и обновлённую концепцию резерва. Это крупнейшая реформа планирования бундесвера за последние десятилетия.

    Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что нынешний момент – «исторический поворот» для Германии. Он заявил: «Редко военная стратегия была настолько необходима, как сейчас». Ключевые документы были представлены депутатам и широкой публике на специальной пресс-конференции 22 апреля в Берлине; они будут регулярно пересматриваться и обновляться.

    Военная стратегия под названием «Ответственность за Европу» определяет Россию как главную угрозу и рассматривает сценарии возможных атак на территорию НАТО. Писториус отказался раскрывать детали оценок угроз, отметив, что публикация таких данных равносильна «добавлению Владимира Путина в нашу рассылку по электронной почте». В документе зафиксирован переход к концепции единого театра военных действий: теперь безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона рассматривается как взаимосвязанная задача.

    План развития боевых возможностей отказывается от жёстких квот по числу танков, самолётов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы высокоточные дальние удары, противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем. По словам министра, в вопросах дальнобойных ударов Германия «фактически начинает с нуля».

    Предусмотрен рост численности армии: к середине 2030-х планируется довести число кадровых военных с нынешних 185 тыс. до 260 тыс. человек. Кроме того, резерв пополнится с 60 тыс. до 200 тыс. бойцов – всего к 2039 году Германия рассчитывает иметь 460 тыс. подготовленных к бою военнослужащих. В силу вступил новый закон, закрепляющий эти цели, а при недоборе разрешено возобновить призыв.

    Заместитель инспектора-главнокомандующего вооружёнными силами Николь Шиллинг отметила, что за последний год темпы набора выросли на 10%, а число заявок увеличилось на 20%. Резерв перестаёт быть вспомогательной структурой: он будет участвовать в обороне страны и обеспечении Германии как логистического хаба для союзников.

    Пакет реформ также включает программу сокращения бюрократии и модернизации под названием EMA26 – 153 меры и 580 шагов по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в управлении. Внутренние регламенты теперь автоматически получают даты истечения срока действия, чтобы ускорить обновление процессов.

    Писториус признал, что выполнение плана зависит от ряда внешних факторов, среди которых – высокий спрос на системы ПВО на Ближнем Востоке, уже ограничивший мировые производственные мощности. «У нас есть деньги и мы начали закупки, но не все переменные нам подконтрольны», – резюмировал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России указал на стремление Берлина создать сильнейшую армию в Европе.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч человек.

    Власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.

    Комментарии (7)
    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа в Ливане

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    @ Social Media

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила, что двое израильских военных получили арест на 30 дней и были отстранены от боевой службы после осквернения статуи Христа на юге Ливана.

    Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

    В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

    «Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

    Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

    Ранее в ливанских СМИ были опубликованы фотографии разрушения статуи.

    Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.

    Комментарии (5)
    21 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля

    Более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса из-за участия Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    К открытой инициативе по бойкоту «Евровидения-2026» присоединились музыканты, лейблы и победители прошлых лет, требуя отстранения Израиля от участия.

    Более тысячи музыкантов, музыкальных лейблов и других деятелей искусства выступили с призывом бойкотировать «Евровидение-2026», передает РИА «Новости».

    Обращение опубликовано на сайте движения No Music for Genocide. В письме говорится: «Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам, сотрудникам и фанатам бойкотировать «Евровидение» до тех пор, пока EBU не запретит допуск израильской телерадиокомпании KAN».

    Авторы обращения выступают против «нормализации израильского геноцида» в секторе Газа.

    Среди подписавших письмо оказались такие известные музыканты, как победители конкурса прошлых лет Эммили де Форест и Чарли Макгеттиган, а также Роджер Уотерс, Massive Attack, Улоф Дрейер и Брайан Ино.

    В октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил голосование по недопуску Израиля к «Евровидению-2026» и перенес рассмотрение вопроса на декабрь, после чего принял решение в пользу допуска страны.

    В ответ на это Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкоте конкурса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что шоу конкурса красоты БРИКС в Казани по уровню организации и зрелищности превосходит европейское «Евровидение».

    Победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» по той же причине.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    @ Social Media/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое израильских военнослужащих, уничтоживших статую Иисуса Христа в Южном Ливане, отстранены от боевых должностей и приговорены к 30 дням военного ареста, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, шестеро их сослуживцев, которые присутствовали при инциденте, но не предприняли никаких действий и не сообщили о случившемся, вызваны на так называемые разъяснительные беседы, которые пройдут позднее. Представители армии Израиля уточнили, что в отношении командования возможны дополнительные дисциплинарные меры.

    Во вторник Армия обороны Израиля также заявила, что «в полной координации» с жителями населенного пункта Дибель заменила статую Иисуса Христа. Отмечается, что новая фигура выполнена из металла и установлена на обновленном кресте.

    Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана. Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 06:26 • Новости дня
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит стать премьером страны, заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху могут арестовать в случае визита в Будапешт из-за ордера на арест со стороны Международного уголовного суда.

    Возможный глава венгерского кабмина Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время общения с прессой, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что государство обязано жестко выполнять международные правовые требования.

    «Я ясно дал понять премьер-министру [Нетаньяху]. По состоянию на июнь 2020 года правительство «Тисы» заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда», – сказал Мадьяр, передает ТАСС.

    По его словам, если страна является участником МУС, и лицо, находящееся в розыске по ордеру этого суда, въезжает в такую страну, то оно должно быть задержано, указал политик.

    В 2025 году правительство Венгрии инициировало процедуру выхода из Международного уголовного суда. Нетаньяху приезжал с официальным визитом в Будапешт вопреки выданному МУС ордеру на его арест.

    Ассамблея государств – участников МУС призывала венгерские власти пересмотреть решение о выходе из организации.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Посол отметил отсутствие опровержений производства оружия для Киева в ФРГ

    Посол Нечаев: В ФРГ пока не опровергли производство оружия для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    На данный момент никто в Германии не опроверг информации о том, что на объектах, указанных в недавнем списке Минобороны России, производится оружие для Украины, направленное против России, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, немецкие коллеги выражают обеспокоенность тем, что публикация такого списка может восприниматься как скрытая угроза для указанных предприятий, передает ТАСС.

    Нечаев подчеркнул, что никто официально не отрицает военный характер производства и его связь с Украиной на фоне визита Владимира Зеленского в Германию и заключения соглашения о стратегическом партнерстве, включая военно-техническое сотрудничество.

    «Но ведь это производство военное и нацелено против России, против ее граждан. Поэтому кто должен возмущаться? По крайней мере, вряд ли мы должны испытывать на этот счет удовлетворение», – заявил дипломат.

    Он добавил, что у России есть определенный скептицизм по поводу роста числа подобных предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для использования против России. По словам Нечаева, в Берлине прекрасно осведомлены о ситуации, и он выразил надежду, что это понимание сохранится.

    Напомним, Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    В МИД Германии приняли к сведению задержание гражданки ФРГ в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии подтвердили, что приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России, заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер на брифинге.

    Хинтерзеер отметил: «Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», передает ТАСС.

    Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства.

    Комментарии (0)
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему Зеленский боится Белоруссию

      «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

      2 комментария
    • Антон Крылов Антон Крылов
      Зачем русской кухне стандарт

      Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

      3 комментария
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Молюсь о тумане в Донбассе

      Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

      19 комментариев
