Мерц назвал действия Израиля в Газе недопустимыми

Tекст: Денис Тельманов

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике действия Израиля в Газе и назвал сложившуюся ситуацию в анклаве неприемлемой, передает ТАСС.

Во время пресс-конференции он напомнил, что уже четыре недели назад публично заявил: происходящее в Газе неприемлемо для Германии, и страна настаивает на прекращении огня и предоставлении всеобъемлющей гуманитарной помощи населению региона.

Мерц отметил, что Германия оказывает гуманитарную помощь Газе и готова увеличить объем поддержки, если правительство Израиля будет этому способствовать.

Он сообщил о тесной координации с Европейским союзом и странами «евротройки», а также о регулярных контактах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, британским премьером Киром Стармером и предстоящих переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что выступает против приостановки соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем. Кроме того, Мерц отверг приравнивание действий Израиля в Газе к действиям России на Украине, подчеркнув, что Израиль является демократией и защищается от нападения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, Катар и Египет представили Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня и обмене заложников в секторе Газа.

Израиль выразил глубокое сожаление по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где были ранены шесть человек. Израильские авиаудары по сектору Газа за сутки привели к гибели по меньшей мере 61 палестинца, в том числе 23 человека в лагере беженцев Шати.