Израиль выразил сожаление из-за удара по церкви в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль глубоко сожалеет из-за ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в секторе Газа, заявил МИД страны, передает РИА «Новости». Ведомство отметило, что любые жертвы среди гражданского населения вызывают скорбь, а обстоятельства инцидента еще выясняются, поскольку армия Израиля начала расследование случившегося.

Власти страны подчеркнули, что никогда не наносили преднамеренных ударов по церквям или другим религиозным объектам и выражают сожаление о любом ущербе, который мог быть причинен гражданским лицам или храмам. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, в результате авиаудара по католическому храму в Газе получили ранения шесть человек, в том числе священник латинской общины.

Итальянские СМИ сообщали о двух погибших в результате удара, однако Латинский патриархат Иерусалима не подтверждает наличия погибших на этот момент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.