Аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами ракету над Эр-Риядом

ПВО Саудовской Аравии уничтожила выпущенную хуситами ракету над Эр-Риядом

Tекст: Денис Тельманов

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отразила воздушную атаку йеменских мятежников на столицу королевства. «Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», – сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.

Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповестив жителей столицы о возможной угрозе. Позже ведомство отменило тревогу, объявив о снятии опасности для города.

На фоне активации систем оповещения об угрозе с воздуха в Эр-Рияде прогремели два взрыва, пишет France Presse. Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении серии ударов по территории Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида, военные базы и объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Во вторник Лондон задействовал истребители Typhoon для защиты королевства от атак йеменских мятежников.

Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative на фоне участившихся ударов.