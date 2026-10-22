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Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии
Хуситы заявили об ударе по минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.
По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.
В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Алла» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.
На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.