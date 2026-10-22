При атаке на аэропорт саудовского Даммама погибли два человека

Tекст: Мария Иванова

Количество погибших при атаке на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии увеличилось до двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства.

«Управление уведомляет, что число погибших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме вечером 21 октября возросло до двух. Один из погибших – подданный Саудовской Аравии, другой – гражданин Индии», – сообщило ведомство.

По данным управления, ранения получили еще восемь человек, включая двух саудовских подданных. Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья на фоне атак на саудовские танкеры в Красном море.

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