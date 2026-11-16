Tекст: Катерина Туманова

Британское отделение турецкой партии Vatan провело акцию протеста перед греческим православным собором Всех Святых в Лондоне из-за обращения Владимира Зеленского к константинопольскому патриарху Варфоломею. Активисты осудили использование украинским лидером титула «экуменический», что означает «вселенский», пишет Aydinlik.

Протестующие потребовали немедленно расследовать политическую деятельность патриархата, которая, по их мнению, нарушает Лозаннский мирный договор. Участники акции подчеркнули направленность подобных заявлений против независимости и суверенитета Турции.

«Это не совпадение. Это сознательно выбранное выражение. Это сообщение, направленное непосредственно против суверенитета Турции, Лозаннского мирного договора и нашей независимости», – заявили представители партии Vatan.

Лозаннский договор 1923 года требует от патриархата действий в рамках турецкого законодательства, исключая политическую и дипломатическую деятельность. Понятия Вселенского патриарха в Турции нет.

Авторы заявления потребовали у турецкого правительства внимания к инциденту и соответствующей реакции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

В пятницу один из автомобилей кортежа украинского лидера забросали яйцами во время визита в Ирландию.