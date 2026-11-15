Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Мирный житель получил ранение в грудь при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ
В селе Репное Белгородского округа мирный житель получил непроникающее ранение грудной клетки при атаке украинского беспилотника, сообщил в Max-канале Оперштаб региона.
Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, после оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в хирургическое отделение, сообщил Оперштаб Белгородской области.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому, повредив остекление и фасад. В селе Сурково из-за детонации беспилотника пострадал легковой автомобиль. В Шебекине БПЛА атаковал частный дом, повредив кровлю и остекление.
В Грайвороне и селе Казачья Лисица Грайворонского округа повреждены легковые автомобили из-за детонации дронов.
В хуторе Кургашки Валуйского округа и селе Посохово беспилотники атаковали частные дома, повредив кровлю и остекление. В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона пострадали два частных дома.
В районе села Великомихайловка Новооскольского округа из-за падения беспилотника повреждена линия электропередачи, часть жителей временно осталась без электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день при атаке дронов в Белгородской области пострадали четыре человека.
В начале месяца в Грайвороне при детонации украинского FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения.
В городе Шебекино мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.