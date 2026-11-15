Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Аккаунты Алиева в социальных сетях подверглись кибератаке
Страницы президента Азербайджана Алиева в соцсетях подверглись кибератаке
Страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях подверглись хакерским атакам.
Неизвестные злоумышленники организовали кибератаки на официальные аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях, передает ТАСС.
В пресс-службе главы государства подчеркнули, что профильные структуры принимают все необходимые меры для пресечения этих атак. В настоящее время ведется расследование инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.
Страница кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в социальной сети X подверглась кибератаке.
Служба госбезопасности Грузии сообщила о кибератаке на сайт администрации правительства.