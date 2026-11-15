Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Tекст: Ольга Иванова

Согласно данным сервиса, тревога в Киеве начала действовать в 20:53 мск, передает РИА «Новости».

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирены также звучат в частях Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве на фоне действующей в регионе воздушной тревоги.

В украинской столице второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу.

Первый взрыв в Киеве произошел на фоне тревоги в городе и ряде областей страны.