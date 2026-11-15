Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины
В Киеве, а также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным сервиса, тревога в Киеве начала действовать в 20:53 мск, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирены также звучат в частях Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве на фоне действующей в регионе воздушной тревоги.
В украинской столице второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу.
Первый взрыв в Киеве произошел на фоне тревоги в городе и ряде областей страны.