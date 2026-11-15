  • Новость часаСистемы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    15 ноября 2026, 21:19 • Новости дня

    На подлете к Москве сбили еще 19 беспилотников

    Системы ПВО отразили атаку 19 летевших в сторону Москвы беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 19 дронов, которые направлялись к городу.

    Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку удара по столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».

    «Отражена атака еще 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр столицы сообщил об отражении атаки еще 10 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу система противовоздушной обороны уничтожила три дрона.

    В четверг количество сбитых на подлете к городу аппаратов достигло 31.

    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    14 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Москве произошла стрельба

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На одной из столичных улиц в субботу в первой половине дня раздались звуки стрельбы, об этом сообщают телеканалы.

    Происшествие случилось на Ботанической улице, сообщает РЕН-ТВ.

    На видеозаписи зафиксировано, что неизвестные стреляли в воздух из окон автомобиля.

    Подробности не сообщаются.

    Ранее в Челябинске столкнулись два автомобиля Lada, аварии предшествовала погоня со стрельбой.

    В апреле в Красноярске сотрудники ДПС после погони со стрельбой остановили пьяного водителя.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    14 ноября 2026, 15:08 • Новости дня
    Женщина с ребенком пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

    Прокуратура: Женщина и ее дочь пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

    В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль процесс установления всех обстоятельств данного происшествия.

    Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки, включая установление точных причин возникновения огня в жилом здании.

    «По предварительным данным, в качестве одной из причин пожара в многоэтажном здании на улице Полбина рассматривается поджог», – передает РИА «Новости» слова информированного источника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека. В понедельник два человека погибли при возгорании в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе. В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при пожаре на Новинском бульваре.

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    14 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    «Уничтожены три вражеских беспилотника», – сообщил градоначальник в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 летевших к городу дронов.

    В четверг общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 31.

    В тот же день средства ПВО сбили еще три направлявшихся в сторону Москвы аппарата.

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    14 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО уничтожила три беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу БПЛА также атаковали Москву.

    В четверг силы ПВО тоже отразили атаку беспилотников на столицу.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 ноября 2026, 13:19 • Новости дня
    В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве на Юго-Восточной хорде водитель такси сбил мужчину и женщину, в результате ДТП оба пешехода скончались, сообщила столичная прокуратура.

    «Утром на ЮВХ водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», – сообщила прокуратура в Max.

    В результате аварии женщина и мужчина скончались на месте. Прокуратура Южного административного округа контролирует ход доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в результате столкновения четырех автомобилей в Новой Москве погиб один человек.

    В прошлом месяце на западе Москвы в аварии с мотоциклом погибла женщина-пассажир.

    В прошлом году в Новой Москве водитель такси сбил насмерть пешехода при движении задним ходом.

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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    14 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Симпозиум «Создавая будущее» собрал в Москве участников из 109 стран

    Международный симпозиум «Создавая будущее» в Москве посетили 8 тыс. участников

    В Москве завершил работу III Международный симпозиум «Создавая будущее», в котором приняли участие более 8 тыс. человек из 109 государств.

    Мероприятие прошло 12–13 ноября в Национальном центре «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Глава государства направил участникам приветственный адрес, отметив высокий международный статус события и значимость предлагаемых решений. Официальный старт работе дал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    «Приглашаем авторов, представителей разных профессий, стран и культур поделиться своими взглядами на будущее человечества. В новом цикле сосредоточимся на человеке в новом мире», – заявил Орешкин, объявляя о старте заявочной кампании третьего сезона конкурса эссе Открытого диалога.

    Программа включала свыше 40 лекций и дискуссий в рамках трех треков: «Человек и ценности», «Прогресс» и «Культура и искусство». Ключевым событием стал II Музейный конгресс с участием представителей 83 российских и зарубежных музеев. Впервые работало Игровое лобби «Катка будущего», посвященное геймингу.

    Участники симпозиума обсудили баланс инноваций и традиций, а также анонсировали запуск в 2027 году Школы юного мастера для знакомства молодежи с народными промыслами. Прошла Арт-резиденция «Всемирная сеть: код культуры», объединившая художников из пяти стран.

    Завершилось мероприятие вручением II Всероссийской литературной премии в области научной фантастики, на которую претендовали более 120 произведений.

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    14 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мужчину в Москве задержали за попытку устроить пожар для убийства бывшей жены

    Tекст: Вера Басилая

    Столичная полиция задержала 38-летнего мужчину, который поджег двери тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, где проживает его бывшая жена, что привело к госпитализации нескольких человек.

    Сотрудники патрульно-постовой службы района Печатники по горячим следам задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в поджоге приквартирного тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, сообщает МВД.

    В результате устроенного мужчиной пожара обгорели стены и двери шести квартир, а также произошло сильное задымление. Несколько жильцов дома были госпитализированы.

    Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем одной из жительниц пострадавших квартир. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

    В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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    14 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Дождь в ночь на 14 ноября стал самым сильным в Москве за осень

    Дождь в Москве в ночь на 14 ноября стал самым сильным за осень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дождь, прошедший в Москве в ночь на субботу, оказался самым сильным за текущую осень, выпало 28% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Дождь ночью 14 ноября, о котором так много говорили накануне, состоялся, правда, не столь страшный, как пугали. Категории сильный он достиг лишь на части Подмосковья. В Москве, на ВДНХ, выпало 14 миллиметров, а за процесс – 15 миллиметров, что составляет 28% от месячной нормы. Этот дождь стал самым сильным за текущую осень», – приводит слова Поздняковой РИА «Новости».

    Она отметила, что осадки продолжались с 18 часов пятницы до 6 часов субботы, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

    «В 3 часа ночи атмосферное давление составило 731,7 миллиметра ртутного столба, а затем начался его рост, и дождь пошел на убыль», – добавила Позднякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятном выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

    Ранее около 50% месячной нормы осадков спрогнозировали в Москве с 13 по 14 ноября.

    В тот же день синоптики предупредили о семибалльном шторме с порывами ветра до 15 метров в секунду и резком снижении атмосферного давления в столице 13 ноября.

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    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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