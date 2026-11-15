Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
На подлете к Москве сбили еще 19 беспилотников
Системы ПВО отразили атаку 19 летевших в сторону Москвы беспилотников
Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 19 дронов, которые направлялись к городу.
Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку удара по столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».
«Отражена атака еще 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил глава города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр столицы сообщил об отражении атаки еще 10 летевших на Москву беспилотников.
В субботу система противовоздушной обороны уничтожила три дрона.
В четверг количество сбитых на подлете к городу аппаратов достигло 31.