Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Собянин сообщил об отражении атаки еще 10 беспилотников на Москву
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще 10 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в канале на платформе «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО трех беспилотников.
В пятницу он заявил об уничтожении 44 беспилотников ВСУ на подлете к Москве.
В четверг система ПВО подавила атаку еще 11 беспилотников.