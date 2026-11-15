Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Tекст: Ольга Иванова

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

В расписании возможны корректировки, статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подмосковный аэропорт Жуковский временно ограничил прием и выпуск самолетов ради обеспечения безопасности полетов.

Во вторник Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию из-за временных ограничений.

В понедельник ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово сняли.