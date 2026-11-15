Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
Президент Приднестровья Вадим Красносельский вернулся в Молдавию, где в отношении него применят пятилетний запрет на выезд из страны из-за несогласованной поездки в Москву.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в аэропорт Кишинева, где ему грозит запрет на выезд из Молдавии в течение пяти лет за визит в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Realitatea.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета за укрепление дружбы и сотрудничества. После этого Бюро по реинтеграции молдавского правительства сообщило о введении ограничительных мер против лидера Тирасполя, включая запрет на выезд, поскольку его поездка не была согласована с властями в Кишиневе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерение Молдавии запретить выезд Вадиму Красносельскому худшей практикой Советского Союза.
Правительство Молдавии приняло решение ввести пятилетний запрет на выезд из страны в отношении президента Приднестровья из-за его визита в Москву.
Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении при условии признания его итогов международным сообществом.