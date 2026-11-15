Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области
При атаке украинского беспилотника в Курской области пострадал мужчина
В селе Воробжа Суджанского района Курской области 31-летний мужчина получил слепое осколочное ранение левой ноги в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Еще один раненый в приграничье. В селе Воробжа Суджанского района вражеский FPV-дрон совершил атаку. В результате пострадал 31-летний мужчина. У него слепое осколочное ранение левой ноги. Ему оказали первую помощь и доставляют в Курск», – написал глава региона в «Макс».
Хинштейн также добавил, что в результате атаки повреждения получил легковой автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Курске и селе Прилепы Курской области четыре человека, включая двоих детей, получили ранения в результате атак украинских беспилотников.
В субботу в селе Толпино Кореневского района 36-летний мужчина пострадал при ударе дрона Вооруженных сил Украины.
В пятницу в том же населенном пункте еще один местный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника.