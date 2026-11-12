ВС России применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО

Российские военные применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие расчета 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» применили беспилотник для ликвидации высокоскоростных ударных дронов ВСУ на днепропетровском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

БПЛА предназначен для борьбы с высокоскоростными воздушными целями, которые сложно поразить другими зенитными средствами.

«Он способен оперативно выходить на цель, точно ее атаковать и уничтожать на подлете, не позволяя противнику нанести удар по позициям подразделений и технике», – заявили в министерстве.

Из-за большой начальной скорости для запуска беспилотника используется специальная катапульта. Это позволяет обеспечить быстрый выход перехватчика на боевой курс и сократить время реакции расчета на воздушную угрозу. В Минобороны добавили, что применение дрона «Сокол-3» существенно повышает эффективность противовоздушной обороны на малых и средних высотах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в зону спецоперации поступила новейшая система защиты от беспилотников «Поле-31».

В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

В июле российские подразделения начали боевые испытания новейшего перехватчика беспилотных аппаратов «Сварог про».