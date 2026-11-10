В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.
Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.
В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.
«Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.
В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.
В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.