В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

«Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.